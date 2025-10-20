낙지 5만 마리 전남바다로 방류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순천·함평·신안·무안해역 대상

수산자원 보호·어업인 소득 기대

전라남도해양수산과학원은 자체생산한 어린 낙지 5만여 마리를 순천, 함평, 신안, 무안 해역에 방류했다. 전남도 제공

전라남도해양수산과학원은 자체 생산한 어린 낙지 5만여 마리를 순천, 함평, 신안, 무안 해역에 방류하는 등 수산자원 보호와 어업인 소득 증대를 위해 온 힘을 쏟고 있다.

방류한 어린 낙지는 전남도해양수산과학원 서부지부 자원조성연구소에서 4월부터 성숙한 어미 낙지를 확보해 6개월 이상의 먹이 공급과 안정적 수온 관리를 통해 부화시킨 것으로, 크기는 약 3~5㎝다.

전남은 낙지의 주요 생산지다. 2024년 낙지 생산량은 3,409톤으로, 전국 생산량(5,899톤)의 약 58%를 차지하고 있다. 그러나 최근 자원량이 지속해서 줄면서 어업인의 어려움도 커지고 있다.

이에 전남도해양수산과학원은 2014년부터 현재까지 17만 8,000마리의 어린 낙지를 전남 해역에 방류하며 자원 회복을 위한 다양한 노력을 지속적으로 펼쳐왔다.

김충남 원장은 "낙지는 전남을 대표하는 고부가가치 어종으로, 어민 사이에서도 큰 인기를 끌고 있다. 어린 낙지 방류가 자원 회복과 소득 증대에 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 어업 생태계의 건강성을 유지하고 자원 회복을 위해 어업인 요구를 반영한 품종 방류를 지속해서 확대할 계획"이라고 말했다.





전남도해양수산과학원은 앞으로 전남 해역에 고소득 수산자원 품종을 확대 방류할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

