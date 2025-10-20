보이넥스트도어, 미니 5집 '디 액션' 20일 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보이넥스트도어. KOZ엔터테인먼트 제공

그룹 보이넥스트도어가 미니 5집 '디 액션(The Action)'을 발매한다고 하이브 레이블 KOZ엔터테인먼트가 20일 밝혔다.

보이넥스트도어는 이날 오후 6시 신보 음원과 타이틀곡 '할리우드 액션(Hollywood Action)' 뮤직비디오를 공개한다. 이번 앨범에는 성장을 향한 의지와 '더 나은 나'를 향한 메시지가 담겼다.

멤버들이 직접 쓴 가사에는 창작의 고통을 겪으면서('Live In Paris') 친구들과 음악적으로 교감을 주고받고('JAM!') 연인과의 관계에서 겪는 혼란을 토로하다('Bathroom') 이별로 치닫는 순간('있잖아')을 각기 다른 분위기의 노래로 풀어냈다.

타이틀곡 '할리우드 액션'에는 명재현·태산·운학·이한이 크레디트에 참여했으며, 도전적인 태도와 거침없는 자신감을 드러냈다. 스윙 리듬과 브라스 사운드를 기반으로 한 경쾌한 곡으로, 직설적인 가사와 멤버들의 에너지를 담았다. 퍼포먼스에는 안무가 바다가 참여했다.

보이넥스트도어는 이날 오후 8시 서울 강서구 KBS아레나에서 컴백 쇼케이스를 열고, 23일 엠넷 '엠카운트다운'에 출연한다.





한편 보이넥스트도어는 미니 3집 '19.99'와 미니 4집 '노 장르'로 2연속 밀리언셀러를 기록했다. 전 미니앨범을 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 진입시켰으며, 3개 도시 23회 규모의 첫 단독 투어를 마친 뒤 '롤라팔루자 시카고' 무대에도 올랐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

