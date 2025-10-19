"엄마, 웬 낯선 남자가 우리집에 왔어"…장난 같지 않은 'AI 몰카 챌린지' 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집 사진에 낯선 사람 합성해 지인 속이는 장난

전문가 “단순 놀이로 보면 안 돼…사회 불안”

최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 'AI 낯선사람 장난'이 확산해 사회적 문제로 떠오르고 있다. 이는 인공지능(AI)을 이용해 집 사진 속에 낯선 사람을 합성, 가족이나 연인을 속이는 이른바 'AI 몰래카메라' 콘텐츠다.

이 트렌드는 미국과 영국에서 시작돼 한국 등으로 확산하는 것으로 알려졌다. 이를테면 틱톡에서는 "집에 노숙자가 들어왔다"는 AI 합성 영상을 올리는 챌린지가 폭발적인 반응을 얻으며, 조회 수 수백만 건을 기록했다. 국내 유튜버와 틱톡커들도 같은 형식을 따라 연인·가족·직장 상사를 속이는 영상들을 제작하고 있다.

예를 들어 한 유튜버는 AI로 낯선 남성이 집 안에서 식사하거나 침대에 누워 있는 이미지를 만들어 남자친구에게 전송했다. 또 다른 사용자는 부모에게 "집에 이상한 남자가 있다"는 메시지를 보내기도 했다.

해외에서 확산해 사회적 문제가 되고 있는 ‘AI 낯선사람 장난’ 콘텐츠. 유튜브 캡처

AD

그러나 이같은 장난이 실제 공공안전을 위협하면서 문제가 되고 있다. 미국 미시간주에서는 허위 침입 사진을 본 시민들이 실제로 경찰에 신고한 사례가 여러 건 보고된 바 있다. 영국에서도 비슷한 일이 발생해 경찰이 "허위 AI 장난은 실제 범죄 대응에 지장을 줄 수 있다"며 공식 경고문을 발표했다.

국내에서도 한 틱톡 이용자가 '집에 노숙자가 들어왔다'는 AI 이미지를 어머니에게 보냈고, 어머니가 실제로 경찰에 신고한 사례가 발생했다. 이후 해당 영상이 틱톡에 게시되면서 논란이 커졌다.

이에 전문가들은 "AI 챌린지를 단순한 놀이로 소비하면 사회 불안과 신뢰 훼손을 초래할 수 있다"면서 이를 단순한 SNS 놀이로 봐서는 안 된다고 경고하고 있다.





AD

한 전문가는 경찰 인력이 한정된 상황에서 이런 허위신고가 늘면 대응 공백이 발생할 수 있다면서 "AI 합성으로 꾸며낸 허위 장면이 실제 긴급신고 체계를 마비시킬 수 있다"고 지적했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>