여가수가 입은 낡은 티셔츠 뭐길래…순식간에 33억원 모였다

美 인기가수 테일러 스위프트
해달 그려진 30년 된 티셔츠 착용
수족관 해달보호기금에 뭉칫돈 물려
미국의 인기가수 테일러 스위프트가 해달이 그려진 빈티지 티셔츠를 입고 등장한 이후 해달 보호 기금에 230만달러(약 32억7000만원) 이상의 큰 돈이 몰렸다.
17일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이러한 뜻밖의 홍보 효과는 스위프트가 새 앨범 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl) ' 발매 기념 파티 영상에 캘리포니아 몬터레이 베이 수족관의 해달 보호 티셔츠를 입고 등장하면서 시작됐다. 이 티셔츠는 수족관이 1992년에 마지막으로 제작한 것이다. 앞에는 해달 두 마리가 등 뒤로 누워 유유자적 떠 있는 그림과 함께 해달에 관한 설명 등이 적혀있다.
낡은 티셔츠를 입은 스위프트의 영상이 공개된 이후 수족관에는 티셔츠 구매 문의가 폭주했다. 결국 수족관 측은 해달 보호를 위한 모금 캠페인의 하나로 30여 년 만에 티셔츠를 재출시하기로 결정했다. 다치거나 부모를 잃은 해달을 위해 최소 65.13달러(약 9만3000원)를 기부하는 사람에게 티셔츠를 우편 발송하기로 한 것이다.
수족관 측은 예약 주문을 받기 시작한 지 8시간도 되지 않아 목표치인 130만달러가 넘는 기부금이 몰렸고, 이틀이 채 지나지 않아 230만달러를 넘어섰다고 전했다.
다만 스위프트가 이 티셔츠를 어떻게 손에 넣었는지는 미스터리다. 티셔츠가 마지막으로 나온 1992년이면 스위프트가 3살이었을 때다. 스위프트는 약혼자 트래비스 켈시와 함께 인근 카멀 지역을 방문한 바 있지만, 수족관 측은 이들이 자신들의 매장을 방문했는지는 알지 못한다고 밝혔다.
갑자기 쏟아진 주문에 티셔츠를 제작하는 회사 역시 환호성을 지르고 있다. 메인주에 있는 티셔츠 제작사는 직원 50명을 둔 작은 회사로, 보통 하루에 티셔츠 1500장을 생산한다. 하지만 다음 주부터는 몰려든 주문을 처리하느라 분주해질 것으로 보인다. 회사 관계자는 "이 정도로 큰 문제는 예상하지 못했지만, 꽤 좋은 문제"라고 말했다.
김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
