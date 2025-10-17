세종시, 31만명 찾은 한글축제장서 온실가스 13.6t 감축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역축제 중 다회용기 사용 첫 도입

탄소중립과 즐거움 모두 잡은 '친환경축제 실현'

세종한글축제 기간 중 적극적인 다회용기 도입으로 온실가스 13.6t을 감축하면서 환경 친화적인 축제가 운영된 것으로 나타났다.

세종한글축제장에 마련된 다회용기 반납장소. / 환경녹지국 자원순환과 제공

AD

17일 세종시에 따르면 지난 9일부터 11일까지 세종호수공원에서 개최한 세종한글축제에 일회용품 사용 억제와 탄소중립 실현을 위해 지역축제 중 처음으로 다회용기 사용을 전면 도입했다.

네바퀴식당 15대의 먹거리차에 일회용품 대신 다회용 컵과 음식용기 10종을 사용하도록 지원하고, 4곳의 반납부스를 운영해 시민들의 다회용기 반납을 도왔고, 축제를 찾은 31만 명의 방문객들이 높은 환경의식을 바탕으로 다회용기 사용과 반납에 협조하면서 탄소중립에 적극 동참한 결과다.

집계 결과 축제기간 동안 음식용기 5만 590개, 다회용 컵 1만 9050개, 식기도구 4만 5900개 등 11만 5540개의 다회용기가 사용된 것으로 집계됐다.

시는 식기도구를 제외한 음식용기와 다회용 컵의 사용량을 환경부 온실가스 감축원단위 가이드라인에 환산한 결과 약 13.6t의 온실가스를 감축한 것으로 분석했다.

이는 중부지방 20년생 소나무 3480그루가 약 1년 동안 흡수하는 탄소량에 해당하는 수치로, 세종한글축제가 친환경적인 부분에서 실질적인 탄소 감축 효과를 거둔 것으로 나타났다.





AD

진익호 자원순환과장은 "시민이 직접 참여한 자원순환과 친환경 실천의 현장이었다"며 "다회용기 사용 확산과 재사용 문화 정착을 통해 시민과 함께하는 탄소중립 자원순환 도시를 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>