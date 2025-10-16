[2025국감]최재해 "국정자원 화재, 필요시 감사 적극 검토"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 수사 과정 공무원 사망사건 특별감찰 주장엔 "직무감찰 대상 아냐"

尹정부 감사원 실세 유병호 특수활동비엔 "기준에 맞게 썼는지 확인하겠다"

최재해 감사원장이 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 행정전산망 마비 사태와 관련해 "필요시 감사도 적극적으로 검토를 하겠다"고 말했다.

최 원장은 16일 국회 법제사법위원회의 감사원 국정감사에서 '전산망 마비 사태에 대한 감사가 필요하다'는 송석준 국민의힘 의원의 지적에 이같이 답변했다.

다만 김건희특검팀 수사 과정에 양평군 공무원이 사망한 사건도 특별감찰이 필요하다는 송 의원의 주장에는 "특검의 수사 행위는 저희 내부 규칙상 직무감찰 대상에서 배제된다"면다 "어렵다"고 했다.

11월 임기가 끝나는 최 원장은 국민의힘 조배숙 의원이 소회를 묻자 "4년 전을 돌이켜보면 감사원 내부 출신 최초의 원장이라는 자부심도 있었지만 거기에 대한 막중함 무게감도 있었다"고 말했다. 그러면서 "후배들이 다 보고 있는 상태에서 잘 하고 마쳐야 된다는 마음이 컸다"고 부연했다. 최 원장은 내달 12일 퇴임한다.

최 원장은 윤석열 정부 시절 '감사원 실세'로 불린 유병호 감사위원이 원장보다도 많은 특수활동비를 썼다는 김기표 민주당 의원 등의 지적에 대해서는 "여러 문제 제기가 있는 만큼 자체 기준에 맞게 집행이 됐는지 반드시 확인을 해서 다시 보고를 드리겠다"고 했다.

또 이성윤 민주당 의원이 '공수처(고위공직자범죄수사처) 조사를 받았느냐'고 묻자 "아직 받지 않았다"고 답했다. 이 의원이 "아직도 구속이 안 됐다"고 하자 "이제 날짜 협의가 돼서 곧 (조사에) 갈 것"이라고 했다. 공수처는 지난달 '표적 감사 의혹'을 받고 있는 최 원장에게 피의자로 조사에 출석할 것을 통보했다.





아울러 박균택 더불어민주당 의원이 감사원 활동에 후회가 없느냐고 묻자 "아쉬운 점은 있었지만 후회할 정도까지는 아니다"라고 했다. 최 원장은 부실감사·표적감사 논란으로 지난해 12월 국회에 의해 탄핵소추됐으나 지난 3월 헌법재판소 기각 결정으로 업무에 복귀했다.





