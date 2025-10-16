춘천시, 세대 잇는 가족축제 '춘천 애니토이페스티벌' 17일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17~19일 애니메이션박물관 일원…18일 축사없는 개막식

이은결·헬로카봇·브레드이발소 등 인기 캐릭터 총출동

'꿈꾸는 아이, 꿈꾸던 아이'를 주제로 '2025 춘천애니토이페스티벌'이 오는 17일부터 19일까지 사흘간 애니메이션박물관 일원에서 열린다.

춘천애니토이페스티벌 포스터. 춘천시 제공

AD

이번 행사는 공연과 체험 등 12개 이상의 프로그램이 융합된 가족 참여형 축제로 꾸며진다. 세대를 아우르는 공감의 장을 만들고 어린이뿐 아니라 부모 세대, 키덜트 세대까지 함께 즐길 수 있는 콘텐츠가 풍성하게 마련됐다.

17일 오후 3시 30분부터는 버스킹 공연과 어린이 마술쇼로 축제의 문을 연다. 첫날은 가벼운 공연과 체험 중심으로 구성해 가족 단위 관람객이 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

개막식이 열리는 18일에는 마칭밴드와 캐릭터 코스프레 퍼레이드를 시작으로 '축사 없는 개막식'이 진행된다. 또 어린이 마칭밴드와 시민 퍼포먼스가 무대를 가득 채운다. 이어 이은결 스페셜 매직쇼, '헬로카봇' 싱어롱쇼, '브레드이발소' 싱어롱쇼 등 인기 캐릭터 공연이 이어지며 축제의 열기를 더한다.

또 이번 행사에는 키덜트를 위한 레트로 오락실, 감성 만화방, 디오라마&하비쇼도 운영해 과거와 현재를 넘나드는 추억의 시간을 선사한다.

이외에도 블록 놀이터, RC카 레이싱, 이니셜 키링 DIY, 패밀리 즉석사진관 등 온 가족이 함께할 수 있는 체험 프로그램이 펼쳐진다. 또 축제 기간 중 오후 5시부터는 '언더독', '안녕, 티라노 영원히 함께' 등 애니메이션 상영회가 열려 가을 저녁 자연 속에서 동심을 느낄 수 있는 감성적인 시간을 제공한다.

세부 프로그램과 공연 일정, 입장권 사전예약은 춘천애니토이페스티벌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

박경미 첨단산업과장은 "춘천애니토이페스티벌은 어린이와 어른이 함께 즐기는 대표 가족축제로 자리 잡았다"며 "올해는 키덜트 감성 콘텐츠를 더해 세대가 공감하는 축제로 발전시키겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>