김해숙·이병헌·지드래곤, 대중문화예술상 문화훈장 받는다

문체부·콘진원 22~23일 국립극장서 시상

정동환·배한성·전유성도 문화훈장

김미경·이민호·동방신기 등 대통령 표창

배우 김해숙

배우 김해숙과 이병헌, 가수 지드래곤(권지용)이 올해 대한민국 대중문화예술상에서 문화훈장을 받는다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 22일과 23일 국립극장에서 대중문화예술상과 대중문화예술 제작스태프대상을 연이어 연다고 15일 밝혔다. 무대 앞의 예술인뿐 아니라 작품 뒤에서 완성도를 높여온 제작진까지 함께 조명한다.

올해 문화훈장은 배우 김해숙, 이병헌, 정동환, 성우 배한성, 고(故) 전유성, 가수 지드래곤 등 여섯 명이 받는다. 김해숙은 1975년 데뷔 이후 다수 흥행작에 출연하며 국민적 사랑을 받은 공로로 은관문화훈장을 받는다. 이병헌은 깊이 있는 연기와 해외 진출 성과로, 정동환은 고전문학과 철학을 토대로 대중문화의 지평을 넓힌 공로로 보관문화훈장을 받는다.

옥관문화훈장은 성우 배한성과 전유성, 지드래곤에게 돌아간다. 배한성은 '천의 목소리'로 불리며 성우계 발전에 일조했고, 전유성은 방송 코미디 작가이자 기획자로서 후배 양성과 지역문화 발전에 힘써왔다. 지드래곤은 한류 확산과 한국 대중문화의 세계화를 이끈 공로를 인정받았다.

배우 이병헌 연합뉴스

대통령 표창은 배우 김미경, 이민호, 이정은, 가수 동방신기, 로제(블랙핑크), 세븐틴, 성우 김은영 등 일곱 명(팀)이 받는다. 국무총리 표창은 배우 김지원, 김태리, 박보영, 박해준, 주지훈, 가수 트와이스, 에이티즈, 연주자 최희선 등 여덟 명(팀)에게 돌아간다.

문체부 장관 표창은 배우 고윤정, 변우석, 지창욱, 추영우와 가수 르세라핌, 아이들, 라이즈, 제로베이스원, 희극인 이수지, 안무가 베베 등 열 명(팀)이 받는다.

대중문화예술 제작스태프대상에서는 '폭싹 속았수다'의 미술감독 류성희, 음향감독 박성일, 편집감독 조인형, DIT 옥임식 등 네 명이 문체부 장관 표창을 받는다. 콘진원장상은 조명감독 나재희, 분장감독 박인아, 특수효과 안희수, 의상감독 탁은주, 무대미술 강필수, 조명 이상현 등 여섯 명에게 돌아간다.





개그맨 전유성 연합뉴스

문체부 관계자는 "올해 시상식에는 '무대 앞과 뒤를 함께 비추는 하나의 축제'라는 메시지가 담겨 있다"며 "K콘텐츠의 성과를 함께 축하하고, 현장을 지탱하는 제작진의 노고를 국민과 나누는 자리가 될 것"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

