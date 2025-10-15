김민석 총리 "외국인 혐오는 자해 행위…엄정 대응해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 치안·안전 관계장관회의 개최

APEC 정상회의 개최 앞서 상황 점검

김민석 국무총리가 15일 "중요한 시기에 일부에서 외국인 혐오 시위가 지속되고 있다"며 "이는 외국인에게 불안을 줄 뿐 아니라 국내 중소상공인 영업에 큰 지장을 주고 있어 자해적 행위에 깊이 우려가 된다"고 했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 치안·안전 관계장관회의를 주재하며 이렇게 말했다. 이날 회의는 이달 31일 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 앞서 주요 시설 안전과 외국인 치안 등을 종합 보고받고, 전 분야에 걸친 치안 및 안전 상황을 부처 합동으로 논의하기 위해 열렸다.

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 치안·안전 관계장관회의에 참석해 발언하고 있다.

김 총리는 이 자리에서 "APEC 정상회의 개최를 계기로 아시아태평양 지역의 주요 인사들과 수많은 관광객이 대한민국을 방문할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "(APEC 정상회의는) 단순한 외교 이벤트가 아니라 대한민국 국격 회복을 보여줄 기회"라며 "그런 차원에서 준비에 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

김 총리는 APEC 정상회의를 앞둔 가운데 최근 반중 시위가 벌어지는 등 외국인 혐오 시위가 발생한 것과 관련해서는 엄정 대응을 예고했다. 그는 "외국인 차별 행위나 모욕적 표현은 전 세계가 주목하고 있는 K-시대에 대한민국 국격과 위상을 떨어트리는 행위"라며 "반드시 근절해야 한다"고 강조했다.





그러면서 "각 부처에서는 외국인 관광객을 대상으로 혐오와 차별을 조장하고 중소상공인 영업에 피해를 초래하는 일체의 행위에 대해서 법과 원칙에 따라서 엄정하게 대응해야 한다"고 설명했다. 또 "APEC 이후에도 더 많은 외국인이 우리나라를 찾을 수 있도록 안전한 나라를 만들어갈 것"이라고 말했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

