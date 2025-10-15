14억 울린 中 항일 영화 '731'…日 언론 "평점 3점대, 희생자에게 무례" 혹평

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日마이니치 "관람객 반응 냉담"

"흥행 성적 기대 이하, 완성도도 떨어져"

제2차 세계대전 당시 일본군 731부대의 반인간적 만행을 고발한 중국 영화 '731'에 대해 일본 매체가 "완성도가 떨어진다"는 혹평이 나오고 있다고 전했다.

중국 영화 731 포스터.

14일 일본 마이니치신문은 "옛 일본군의 비밀기관 '731부대'를 다룬 중국 영화 '731'은 9월18일 개봉 이후 3주가 지나며 '불완전한 작품'이라는 평가가 굳어지고 있다"고 보도했다.

신문은 "글로벌 영화 정보 사이트 IMDb에서 영화 731은 10점 만점에 3.2점을 받았다"며 "중국 내 주요 영화 플랫폼에서도 비판적 댓글이 잇따르며 평점 공개가 중단된 상태다"고 전했다.

영화 731은 일제강점기 중국 하얼빈 인근에 설치된 일본군 제731부대의 반인도적 만행을 다룬 작품으로, 민간인의 시선을 통해 참상을 고발한다. 만주사변 기념일인 지난달 18일 개봉한 영화 731은 영화는 개봉 첫날 상영 횟수 26만9000회를 넘어서 중국 영화사에서 단일 작품 기준 일일 최다 상영 기록을 세웠다. 이는 할리우드 블록버스터 '어벤져스: 엔드게임'의 기록도 뛰어넘은 것이다.

하지만 신문은 관람객들 사이에서 혹평이 잇따르고 있다고 전했다. 마이니치신문은 "중국의 영화 플랫폼인 마오옌과 더우반에는 '해외에 공개됐다면 비웃음거리가 됐을 것'이라는 비판이 이어졌다"며 "일부에서는 '역사를 알리는 의미는 있다'는 의견도 있었지만, 두 플랫폼 모두 평균 평점을 공개하지 않았다"고 전했다.



또 마이니치신문은 IMDb에 게시된 악평도 함께 소개했다. "역사와 희생자에게 무례한 영화다", "이 정도 실력의 감독이 이런 주제를 다루면 안 된다" 등 신랄한 비판이 잇따랐다.

마이니치신문은 "영화가 세균을 퍼뜨리기 위한 벼룩과 쥐의 이용, 인체실험 등 실제 기록을 일부 참고했지만, 갑자기 오이란(일본 에도시대 고급 유녀) 행렬이 등장하거나 등장인물이 하카마(일본 전통 의상) 차림으로 나타나는 등 시대고증이 엉성하다는 지적이 많았다"며 "전개 역시 난해하다는 평이 나왔다"고 전했다.





신문은 "731의 13일 기준 누적 흥행 수입은 약 3810억원으로, 올해 7월 개봉된 중국 영화 '난징사진관'(약 6082억원)에는 미치지 못할 것으로 보인다"며 "올해 중국 최대 흥행작인 애니메이션 '너자2'의 흥행액이 약 3조1120억원에 달하는데, 731이 흥행과 작품성 모두에서 기대에 못 미쳤다고 지적했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

