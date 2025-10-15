김민수, '당성보다 민심' 한동훈에 "지금은 장동혁의 시간…당 떠나 중도당 창당하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민수, 한동훈에 탈당 권유하며 작심 비판

"당심이 곧 민심…당원들 무시하는 발언"

"정당, 욕심 채우기 위한 플랫폼 아니다"

김민수 국민의힘 최고위원이 한동훈 전 대표에게 탈당을 권유했다. 김 최고위원은 14일 채널A 라디오 '정치 시그널' 인터뷰에서 한 전 대표를 겨냥해 "당심이 곧 민심인데 당심보다 민심을 우선해야 한다는 건 우리 당원들을 무시하는 것"이라며 "한동훈의 시간은 끝나고, 지금은 장동혁의 시간이라는 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.

김민수 국민의힘 최고위원. 연합뉴스

AD

김 최고위원은 "정당은 이념과 사상의 결집체로 일치하는 사람들이 모이는 것"이라면서 "만약 당성이나 당심이 나와 맞지 않는다면 당을 떠나 중도 정당을 창당하는 것이 맞다"고 주장했다. 이어 "정당은 사교 집단도, 개인의 정치적 욕심을 채우기 위한 협동조합도 아니다"라며 "당을 정치 욕심을 채우기 위한 플랫폼으로 본다면 하루빨리 떠나는 것이 맞다"고 했다.

지난 10일 국민의힘 지방선거 총괄기획단 회의에서 나경원 총괄기획위원장이 '공천 시 당성 평가'를 제안한 것으로 알려졌다. 나 위원장은 "우리 당 가치를 얼마나 존중하느냐는 부분을 검증하지 않고 공천해서는 안 된다는 (취지로) 보면 된다"고 설명했다. 이에 대해 장 대표도 공감을 표한 것으로 전해졌다.

앞서 한 전 대표는 13일 같은 라디오 인터뷰에서 "국민의힘 지도부는 지방선거 공천 기준에 '당에 대한 충성도를 반영하겠다'고 한다더라"고 묻자 "좋은 정치는 당성보다는 민심"이라며 민심을 공천 기준으로 삼아야 한다고 밝힌 바 있다.

김 최고위원은 전날 국민의힘 원로와 당 지도부의 오찬 자리에서 정의화 상임고문단 회장이 "무너지는 자유민주주의를 지키기 위해서는 유승민, 이준석, 한동훈 등과 함께하지 못할 이유가 없다. 용광로 같은 화합 정치를 이루길 바란다"고 당부한 것에 대해서도 "지금은 장동혁 대표의 시간"이라고 거듭 강조했다.





AD

또 "고문님들은 현실정치를 떠난 지 오래되셨고 그분들이 계시던 시절은 당내에 최소한 보수의 가치가 자리 잡고 있을 때"라며 "지금은 보수 가치가 흔들려 좌에 가까운 정신들까지도 혼재되는 등 보수가 계속 약화하고 있기에 대책 없이 무조건적인 통합을 외치는 건 보수가 갈 길이 아니다"라고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>