겨울철 고병원성 AI 발생 대비…위험지역 선제 집중 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18개 시·군 대상 방역실태 일제 확인

정부가 올겨울 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생에 대비해 선제적으로 위험지역에 대한 집중 점검에 나선다.

농림축산식품부는 올겨울 고병원성 조류인플루엔자 발생 대비 및 방역 사각지대를 해소하기 위해 24일까지 고병원성 AI 발생 위험이 높은 지역을 대상으로 방역실태를 집중적으로 점검할 계획이라고 15일 밝혔다.

AD

이번 점검은 올해 9월12일 경기도 파주에서 과거보다 다소 이른 시기에 고병원성 AI가 가금농장에서 발생했고, 10월부터 겨울 철새가 본격 도래하면서 국내 추가 발생 가능성이 커짐에 따른 것이다. 농식품부는 행정안전부, 농림축산검역본부, 시·도 관계관 합동으로 점검반을 구성해 점검을 실시한다.

농식품부는 고병원성 AI가 반복적으로 발생이 많았던 전국 18개 위험 시군을 대상으로 철새도래지 및 취약농장 등 전반적인 방역실태에 대해 일제히 점검한다. 이번 점검에서 확인된 미흡 사항은 즉시 보완 조치하고, 이행 여부에 대해서도 추가로 확인할 계획이다.





AD

최정록 농식품부 방역정책국장은 "이번 방역점검은 고병원성 조류인플루엔자의 발생 위험요인을 사전에 꼼꼼히 찾아서 보완하기 위한 조치"라며 "앞으로도 가금농장 및 관련시설, 축산차량의 방역상황을 지속해서 점검해 올겨울 고병원성 조류인플루엔자를 예방하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>