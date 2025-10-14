동문회비 이제 '코인'으로 내세요…연대 총동문회 최초 시도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비트코인과 테더·USD코인 등 납부 가능

연세대학교 총동문회는 국내 대학 동문회 가운데 최초로 가상화폐 회비 납부 제도를 도입했다고 14일 밝혔다.

이번 제도로 동문은 신용카드, 지로, 무통장 입금, 계좌이체 외에 비트코인(BTC), 테더(USDT), 유에스디코인(USDC)으로 회비와 특별회비를 납부할 수 있다. 납부 기준 가격은 업비트 전일 종가(UTC 기준)를 적용하며, 평생 회비를 암호화폐로 내면 10% 할인 혜택이 제공된다.

연세대학교 전경. 연합뉴스

총동문회는 이번 시스템으로 전 세계 동문 참여가 늘어날 것으로 기대하고 있다. 특히 해외 거주 동문은 기존 외화 송금보다 훨씬 편리하게 회비를 납부할 수 있다.

디지털자산 수탁과 회계 관리는 핀테크 기업 웨이브릿지가 맡는다. 웨이브릿지는 회비로 받은 가상자산을 현금화하고, 보관과 회계 자문 등 전반적인 관리 업무를 수행한다.





총동문회 관계자는 "디지털 금융 환경 변화에 발맞춰 가상자산 납부 방식을 도입했다"며 "국내외 동문이 보다 편리하게 회비와 특별회비를 납부할 수 있을 것"이라고 말했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

