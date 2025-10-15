홍정민, 2연승 도전…'개인 타이틀 싹쓸이'

상상인·한경 와우넷 오픈서 2연승 출전
다승과 상금 1위, 대상과 평균타수 2위
시즌 4승 수확 시 전관왕 등극 유력
홍정민이 개인 타이틀 싹쓸이를 노린다.
16일 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽(파72·6605야드)에서 개막하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상상인·한경 와우넷 오픈(총상금 12억원)에서 2주 연속 우승에 도전한다.
홍정민은 지난주 K-푸드 놀부·화미 마스터즈에서 시즌 3승을 수확했다. 다승은 방신실, 이예원과 공동 1위, 상금랭킹 1위(12억9402만원), 대상 포인트 2위(524점), 평균타수 2위(70.07타)를 달리고 있다. 상금 2위는 노승희(12억8736만원), 대상 1위(624점)와 평균타수 1위(69.80타)는 유현조다.
KLPGA 투어는 올해 이 대회를 포함해 4개 대회를 남겨두고 있다. 홍정민이 우승을 한다면 전관왕 등극이 유력하다. 상상인·한경 와우넷 오픈 우승 상금은 2억1600만원이다.
홍정민은 상상인·한경 와우넷 오픈 개막을 앞두고 "전지훈련 때 체력 훈련을 많이 해 시즌 내내 컨디션을 잘 유지하고 있다"며 "즐겁게 경기에 임하다 보면 좋은 결과로 이어질 것이라 생각한다"고 말했다. 이어 "이번 대회에선 페이드 구질을 유지하고, 퍼트 스트로크 리듬에 집중해 플레이하겠다. 2주 연속 우승과 통산 첫 시즌 4승에 도전하겠다"고 각오를 밝혔다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
