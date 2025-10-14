'중국 기원' 뺐지만…'중국 김치' 판매 중인 독일 대형마트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 대형 마트 체인점에서 현재 판매중인 '중국 김치' (빨간색 네모). 서경덕 교수

유럽의 한 대형 마트 체인점에서 김치를 '중국 김치'로 표기해 판매하고 있어 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 14일 "최근 많은 누리꾼이 제보를 해 줬다"며 "'ASIA GREEN GARDEN'은 독일의 유명 마트 체인업체인 'ALDI'에서 생산한 자체 브랜드"라고 밝혔다.

지난 2년 전 이 김치는 'ASIA GREEN GARDEN' 로고와 'KIMCHI' 사이에 'Chinese'라고 썼고, 독일어(Original aus China)와 이탈리아어(Originale dalla Cina)로 '중국에서 기원' 했다는 문구가 쓰여져 있어 논란이 됐던 상품이다.

당시 서 교수는 업체 측에 항의 메일을 보내 당장 '판매 중지'를 강하게 요청한 바 있다.

서 교수는 "현재는 '중국에서 기원' 했다는 문구는 빠졌지만 아직까지 독일어로 'Chinesisch KIMCHI'(중국 김치)로 버젓이 판매하고 있어 큰 문제를 야기하고 있다"고 전했다.

또한 그는 "만에 하나 '중국산 배추'로 김치를 제조했다 하더라도 원산지 표시를 이런 식으로 진행하면 안 될 것"이라고 지적했다.





특히 "이런 상황이 지속된다면 유럽인들에게 자칫 김치가 중국 음식인양 오해를 불러 일으킬 수도 있기에 반드시 표기를 시정하도록 조치를 취해야 할 것"이라고 강조했다. 아울러 "또 항의 메일을 보낼 예정이다. 왜냐하면 잘못된 표기를 바로 잡는 것 부터가 '김치 세계화'의 첫 걸음이기 때문이다"고 덧붙였다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

