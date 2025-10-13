오세훈 "강남·북 갈라치기나 규제 강화 아닌 '공급'으로 답해야 할 때"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국 비대위원장 향해 "주택시장 원리 모른다" 비판

"주택 공급, 규제 완화에 강남·북의 구분은 없다"

오세훈 서울시장이 서울시의 규제 완화와 재건축 활성화 정책이 집값 상승을 부추긴다는 우려에 대해 "이제는 강남·북 갈라치기도, 남 탓도, 규제 강화도 아닌 공급으로 답해야 할 때"라고 강조했다.

오세훈 서울시장이 13일 오전 재건축 정비계획 변경안이 통과된 서울 강남구 대치동 은마아파트를 찾아 주민 간담회를 하고 있다. 2025.10.13 강진형 기자

13일 오 시장은 페이스북을 통해 조국 조국혁신당 비상대책위원장을 겨냥해 " 불을 지른 사람은 따로 있는데, 이제 와서 불 끄는 사람을 탓하는 격이다. 주택시장 원리를 모른 채 훈수 두는 분들을 보면 참 답답하다"고 비판했다.

그는 "지난 문재인 정부와 전임 시장 시절, 해제되고 취소된 재건축·재개발 사업으로 서울에 공급되지 못한 주택이 330여개 지역 28만가구이고 이로 인한 '공급 절벽' 우려가 지금의 집값에 반영되고 있다"며 "'민주당이 집권하면 집값이 오른다'는 인식까지 더해져 오늘의 '불장(불붙은 시장)'이 만들어진 것이다. 조 위원장은 자신이 몸담았던 정부의 정책 실패를 잊은 듯 말하지만, 시장은 기억하고 있다"고 덧붙였다.

오 시장은 취임 이후 신통기획을 도입해 강남·북을 아울러 시민이 원하는 곳에 신속하게 주택을 공급하기 위한 목적이었다고 설명했다.

그는 "강북은 지금 천지개벽의 시작점에 서 있다. 지난 9월 미아2구역 4000가구 재건축이 다시 시동을 걸었고, 노원구 백사마을은 지정 16년 만에 본격 재개발에 들어갔다"며 "전임 시장의 '뉴타운 중단조치'에 주택개발이 막혔던 종로구 창신·숭인동도 신통기획을 통해 6400가구 규모의 새 주거단지로 탈바꿈할 예정"이라고 말했다.

오 시장은 "주택 공급과 규제 완화에 강남·북의 구분은 없다"며 "서울시의 원칙은 단 하나, 시민이 원하는 곳에 필요한 만큼 공급한다는 것"이라고 밝혔다.

그는 민간 정비사업을 활성화해 공급을 확대해 시장을 안정시켜야한다고 강조했다.





오 시장은 "시장과 싸우면 집값이 뛰고, 시장을 살리면 주거 사다리가 세워진다. 시장을 이기려 들지 말고, 민간과 시장을 활용해야 한다. 규제를 풀고 재건축·재개발을 활성화해 공급을 폭발적으로 늘려야 한다"며 "이것이 '불장'을 잠재우는 길이자, 청년에게 다시 '내 집을 꿈꿀 권리'를 돌려주는 길"이라고 설명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

