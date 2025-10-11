중기부 '상생페이백' 2주만에 939만명 '흥행'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김원이 "고령층 '디지털 장벽' 개선 과제"

김원이 더불어민주당 의원.

중소벤처기업부의 소비 활성화 정책 '상생페이백'이 시행 2주 만에 939만명이 몰리며 큰 호응을 얻고 있는 가운데 고령층 참여가 저조해 디지털 접근성 개선이 시급하다는 지적이 제기되고 있다. 상생페이백은 내수 진작과 골목상권 활성화를 동시에 겨냥한 제도로, 오는 11월까지 월별 카드 사용액 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급하는 방식이다.

11일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 중기부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지난달 30일 기준 신청자 수는 총 939만여명으로 집계됐다.

지역별로는 경기(253만여명), 서울(191만여명)이 높은 비중을 차지했다. 연령대별 신청자는 30대(26%)와 40대(25%)가 전체의 절반 이상을 차지했고, 50대까지 포함하면 70%가 넘는 참여율을 보였다.

반면, 60대 이상 신청률은 11%에 불과했고, 80대 이상은 1.1%로 나타나 연령대가 높을수록 참여가 저조했다. 이는 디지털 앱 중심의 신청 및 환급 절차가 고령층에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있음을 시사한다.

실제 지난달 26일까지 접수된 상담·민원 77만건 중 신청 방법과 디지털 온누리 앱 관련 문의가 전체의 절반 이상을 차지해 이 같은 문제점을 뒷받침하고 있다. 이처럼 높은 국민적 관심 속에서도 특정 계층이 소외되는 현상은 제도의 완성도를 저해하는 요소로 지적된다.





김 의원은 "신청 2주 만에 939만명이 몰린 것은 상생페이백에 대한 국민적 관심을 보여주는 것이다"며 "1조3,000억원의 예산이 투입되는 만큼 고령층과 디지털 취약계층도 불편 없이 참여할 수 있도록 방문신청 지원 등 제도를 세심하게 보완해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

