라인망가, 日 앱마켓서 3분기 연속 매출 1위

올해 누적 매출 1위…다운로드 5500만건

게임 앱·틱톡 등 제쳐…日 애니 시장 공략

네이버웹툰의 일본 서비스 라인망가가 올해 3분기 일본 애플리케이션(앱) 마켓에서 매출 1위를 기록했다.

'입학용병'. 네이버웹툰 제공

10일 모바일 앱 조사업체 데이터닷에이아이에 따르면 라인망가는 올해 3분기 일본 앱마켓(구글플레이·애플앱스토어, 게임 포함) 소비자 지출액 1위에 올랐다.

올해 1분기부터 주도권을 잡은 라인망가는 3분기까지 연속으로 게임 앱 등을 제치고 1위를 차지했다. 8월 기준 일본 내 라인망가 앱 누적 다운로드는 5500만건을 돌파했다.

네이버웹툰은 라인망가의 일본 내 고성장이 '입학용병' 등 기존 인기작뿐 아니라 사극·무협과 액션 등 다양한 장르의 신작이 고르게 인기를 끈 덕분이라고 분석했다. 또 작품 추천과 마케팅 노하우를 통해 이용자가 더 많은 작품을 접하고, 작품 안에서 매출을 올리는 방식으로 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다고 했다.

글로벌 애니메이션 시장 공략도 가속화하고 있다. 드라마에 이어 애니메이션으로의 지식재산권(IP) 사업 확장은 웹툰과 더욱 시너지를 낼 것으로 기대했다.





네이버웹툰 관계자는 "플랫폼과 IP의 영향력이 커지면서 일본 유수의 제작·배급사와 애니메이션 제작을 논의하고 있다"며 "'입학용병'을 비롯해 '전지적 독자 시점' ,'일렉시드', '다크문' 등이 일본에서 애니메이션 제작을 확정했다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

