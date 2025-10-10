황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 황금연휴 이후 첫 거래일인 10일 코스피가 반도체주 랠리에 힘입어 사상 처음으로 3600대에 안착했다.

이날 코스피는 전장보다 61.39포인트(1.73%) 오른 3610.60에 장을 마쳤다. 앞서 전장보다 48.90포인트(1.38%) 오른 3598.11로 출발한 지수는 장 초반 사상 첫 3600선을 돌파했다. 장중 한때 3617.86까지 올라 역대 최고치를 새로 쓰기도 했다.

개인과 기관이 각각 5000억원, 5977억원을 순매도할 동안 외국인이 1조635억원어치를 사들이면서 지수를 견인했다. 다만 코스피200 선물시장에선 외국인이 홀로 7863억원을 팔아치운 반면 개인과 기관이 각각 842억원, 6810억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 장기 불황에 시달리는 LG에너지솔루션이 9.90% 하락한 가운데 한화에어로스페이스(-5.01%), KB금융(-3.42%), HD현대중공업(-2.46%), 현대차(-1.36%)가 내렸다. 반면 두산에너빌리티(14.97%), SK하이닉스(8.22%), 삼성전자(6.07%), NAVER(5.73%), 삼성바이오로직스(0.50%)는 올랐다.

같은 날 코스닥지수도 전장보다 5.24포인트(0.61%) 오른 859.49에 마무리했다. 앞서 4.61포인트(0.54%) 오른 858.86에 개장한 코스닥은 장중 약세로 전환했으나 외국인 매수세가 확대되면서 다시 고개를 들었다. 외국인이 2385억원을 사들였지만 개인과 기관이 각각 1307억원, 839억원을 내다 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 약세로 마무리했다. 에코프로비엠(-3.44%), 삼천당제약(-3.02%), HLB(-2.63%), 알테오젠(-2.23%), 펩트론(-2.00%), 에코프로(-1.69%), 에이비엘바이오(-1.57%), 파마리서치(-1.45%), 리가켐바이오(-1.12%)가 하락한 반면 레인보우로보틱스(7.15%)는 강세로 마감했다.

업종별로는 기계(+7.85%), 디스플레이 패널(+6.76%), 반도체(+6.63%), 미디어 서비스(+4.90%), 전기장비(+4.67%)의 상승세가 두드러진 반면 전기제품(-6.42%), 기타금융(-4.28%), 우주 항공 국방(-3.83%), 철강(-3.14%)은 조정을 받았다.

김지원 KB증권 연구원은 "오픈AI와 AMD의 전략적 협업, 엔비디아의 UAE 수출 승인 등 연휴 기간 전해진 반가운 뉴스들로 수혜 기대감이 더해진 국내 반도체주가 랠리를 지속했다"며 "다만 반도체 쏠림 심화에 코스피 상승 종목 비율 약 30% 수준에 그쳤고, 코스닥은 제약 바이오와 이차전지주 약세, 주도 업종 부재로 상승폭이 제한됐다"고 총평했다.

오는 14일 예정된 삼성전자 잠정실적 발표를 기점으로 반도체 중심의 랠리가 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중될 전망이다.





한편 지난 2일 이후 처음 열린 이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 21.0원 뛴 1421.0으로 집계됐다. 종가 기준으로 지난 4월 30일(1421.0원) 이후 최고 수준이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

