박지원 "李대통령 예능 출연, 솔직하게 대응하면 좋았는데…아쉬워"

예능출연 논란에 "대응 아쉽지만 공세 심하다"

이진숙 체포 "경찰 '의욕과잉' 박범계 지적 공감"

더불어민주당 박지원 의원이 9일 이재명 대통령 부부의 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 출연 논란과 관련해 "대통령실에서 솔직하게 잘 대응했었으면 좋았는데 하는 아쉬움은 있다"고 말했다.

더불어민주당 박지원 의원. 아시아경제DB

박 의원은 이날 MBC 라디오 '시선집중'에서 이 대통령이 국가정보자원관리원 화재 사고 수습보다 예능 출연을 택했다는 국민의힘 비판에 대해 "이 대통령이 하지 못할 일을 하신 게 아니다"라면서도 이같이 지적했다.

이어 "대통령실에서 설사 초기 대응이 미숙했다 하더라도 K컬처와 K푸드를 전 세계에 선전하려고 하는 것을 갖고 꼭 문제가 그렇게 되느냐. 이건 (국민의힘의 공세) 너무 심하다는 게 반응이다"고 덧붙였다.

박 의원은 또한 우상호 대통령실 정무수석이 여당의 개혁입법 속도전에 대해 당정대 간 '온도 차'를 언급하자 '그런 말은 카톡방에서 할 말'이라고 지적한 것과 관련해 "민주 정부, 민주 정당이므로 이견이 있는 것은 좋은 일"이라면서도 "그러나 조정을 해야 한다. 당정대가 합의 발표해야지 들쑥날쑥하면 국민이 불안하고 개혁이 실패할 수 있다"고 강조했다.

그는 "3대 개혁 열차가 출발해 잘 달리고 있다"며 "기관사인 대통령실은 안전 운전을 위해 속도 조절을 말씀하셨지만 저는 그로 인해 개혁이 주춤하거나 서서는 안 된다는 의도로 말씀드렸던 것"이라고 설명했다. 이어 "그 보도가 커져서 우상호 수석한테 미안해 추석 인사도 못 드렸다"고 덧붙였다.

민주당 일부 의원, 이진숙 전 위원장 체포 '의욕 과잉' 지적

이진숙 전 방송통신위원장. 아시아경제DB

한편 박 의원을 비롯한 민주당 일부 의원들은 경찰의 이진숙 전 방송통신위원장 체포를 두고 '과잉 대응'이었다는 의견을 표명했다.

같은 당 박범계 의원은 전날 페이스북을 통해 "경찰이 순진했거나 의욕 과잉이었다"고 비판했으며 박 의원도 "저도 박범계 의원께서 지적한 것에 상당한 공감을 한다"고 밝혔다.

그는 "오히려 (이 전 위원장이) 석방되니 TV에 덜 나와서 보기 싫은 사람이 안 나와 좋다는 반응도 있다"며 "이 전 위원장이 잘한 게 없기 때문에 별 호응이 없다"고 했다.





박균택 의원 역시 KBS '전격시사'에 출연해 "이 전 위원장이 계속 불출석했으므로 법적 요건에 의하면 당연한 체포였다고 생각하지만 그래도 그 체포가 가져올 여파를 생각하면 (경찰이) 좀 더 참았으면 어땠을까 생각은 든다"고 지적했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

