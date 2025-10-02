12만명 속여 챙긴 비트코인 10조…대형 사기 저지르고 도망간 중국인 잡혔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 톈진서 투자 사기…피해자 12만명

범죄 수익금 비트코인으로 바꿔 빼돌려

중국에서 대규모 가상화폐 사기 범죄를 저지른 뒤 거액의 수익금을 챙긴 뒤 영국으로 도주했다가 체포된 사업가가 결국 혐의를 인정했다.

1일(현지시간) 영국 BBC는 '야디 장'이라는 별칭으로 알려진 중국 국적 사업가 첸즈민(47)이 지난달 29일 런던 서더크 형사법원에서 자신의 범죄 혐의를 시인했다고 보도했다.

첸즈민은 불법으로 암호화폐를 취득한 혐의를 받는다. 사건을 수사한 런던 경찰청, 중국 매체 차이신 보도 등을 종합하면, 첸즈민은 2014년부터 2017년까지 중국에서 무위험·고수익 금융상품에 투자할 기회를 주겠다며 피해자들을 모집해 이들의 돈을 편취했다. 첸즈민의 사기에 혹해 돈을 보낸 피해자는 12만8000명 이상에 이른다.

첸즈민은 받아 챙긴 범죄 수익금을 비트코인으로 바꿔 해외로 빼돌린 뒤 서류를 위조해 영국으로 도주, 부동산을 구입했다. 이 과정에서 자금을 세탁하려 한 정황도 포착된 것으로 전해졌다.

중국에서 사기 범죄를 저질러 약 10조원에 해당하는 범죄 수익금을 챙긴 첸즈민. 런던 경찰청

AD

BBC는 "첸즈민의 피해자 대부분은 50~75세 중장년층"이었다며 "첸즈민은 사기 홍보에만 수십만에서 수천만 위안에 달하는 금액을 지출했다"고 설명했다.

첸즈민이 챙긴 범죄 수익금은 비트코인 6만1000개에 해당하는 규모다. 2일 한국 거래가(약 1억6600만원)를 적용하면 10조원이 넘는다. 첸즈민의 공범인 중국인 윈젠(44)도 지난해 범죄에 가담한 사실을 인정, 6년8개월의 징역형을 선고받은 뒤 현재 복역 중이다.

영국 왕립검찰청(CPS)은 윈젠에게서 3억파운드(약 5670억원)에 해당하는 비트코인과 50만파운드(약 9억5000만원) 상당의 부동산 두 채를 압수했다고 밝혔다.





AD

사건을 담당한 로빈 와이엘 부장검사는 이번 사건이 "영국에서 압수한 가장 큰 규모의 가상화폐"였다며 "비트코인 등 여러 가상화폐가 조직 범죄의 자산 전송을 위장하는데 쓰이고 있다"고 경고했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>