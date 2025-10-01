화이자, 美판매가 인하…트럼프 "타국 가격은 오를 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 85% 인하하고 700억달러 투자

도널드 트럼프 미국 대통령이 제약사들이 미국에서 판매하는 의약품의 가격을 다른 선진국 수준으로 낮추도록 압박했다. 이에 따라 한국 등 다른 나라에서 판매하는 의약품 가격이 인상될 가능성이 제기된다.

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)와 함께 개최한 브리핑에서 화이자가 앞으로 미국 시장에 출시하는 모든 신약을 최혜국대우(MFN) 가격에 판매하기로 했다고 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

MFN 가격은 제약사가 미국 외 선진국에 적용하는 가격 중 최저 가격이다. 외신에 따르면 현재 미국 환자들은 다른 선진국에 비해 약 3배 높은 가격을 내고 있다.

트럼프 대통령은 "우리는 본질적으로 다른 나라들이 내는 가격을 낼 것인데 그건 훨씬 낮다"고 설명했다.

화이자는 1차 치료제 대부분과 일부 전문 의약품을 'TrumpRX'라는 새로운 직접 구매 플랫폼을 통해 소비자에게 평균 50%, 최대 85% 할인된 가격에 제공할 예정이다.

화이자는 또 미국에서 의약품을 제조하기 위해 700억달러를 투자하기로 했다.

불라 CEO는 화이자가 미국에 투자하는 동안 트럼프 대통령이 '무역확장법 232조'에 근거한 의약품 관세를 3년 유예하기로 했다고 말했다. 트럼프 대통령도 불라 CEO를 향해 "그가 여기(미국)로 (생산시설을) 이전하면 그는 관세를 내지 않을 것"이라면서 "여기로 이전하면 관세가 없다"고 확인했다.

트럼프 대통령은 다른 제약사와도 유사한 합의를 하기 위해 협상하고 있다고 전했다. 그는 "미국은 더는 전 세계 국가들의 의료에 대한 보조금을 지급하지 않을 것"이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 7월 31일 17개 글로벌 제약사에 서한을 보내 60일 내로 미국 내 약값을 인하하라고 요구하며 따르지 않을 시 관세를 부과하겠다고 압박했다. 또 지난 25일 미국에 공장을 짓지 않는 제약사에게 10월 1일부터 100% 관세를 부과하겠다고 예고했다.





이날 미국 뉴욕 증시에서 화이자 주가는 6.83% 상승 마감했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

