[오늘의신상]GS25-KT&G 협업…릴 하이브리드 3.0 트윈블루 한정판

유통업계 최초, 전자담배 디바이스 1위 맞손

내달 1일부터 우리동네GS 사전예약

내달 27일부터 전국 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 유통업계 최초로 KT&G와 전자담배 디바이스 '릴 하이브리드 3.0 X GS25' 한정판 상품을 출시한다고 30일 밝혔다.

GS25가 유통업계 최초로 KT&G와 손잡고 선보이는 전자담배 디바이스 '릴 하이브리드 3.0 X GS25'. GS리테일 제공

협업 상품은 디바이스 2종으로 GS25의 대표 컬러인 블루 계열을 바탕으로, 주요 고객층인 2030세대 선호도에 맞춰 톤다운된 색감을 적용한 것이 특징이다.

출시 수량은 총 4만8000대로, 각각 2만4000대씩 한정 판매한다. 소비자 가격은 8만8000원이다. GS25 단독 한정판 출시 기념 1만원 할인쿠폰을 적용하면 7만8000원에 구매할 수 있다.

판매 일정은 ▲10월 1일부터 15일까지 GS리테일 애플리케이션(앱) '우리동네GS'를 통한 사전예약(총 500대 한정) ▲10월23일부터 직영점인 GS25더관악점, GS25지에스강남점 2곳에서 선판매(점포당 50대, 인당 2대 구매 제한, 낮 12시부터) ▲10월27일부터 전국 GS25 점포에서 정식 판매 등으로 이어진다.





차정현 GS25 라이프리빙팀 MD(상품기획자)는 "릴 하이브리드3.0 X GS25 한정판은 유통업계 최초로 단독 진행된 전자담배 디바이스 협업 상품이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고객 취향과 데이터를 기반으로 관련 카테고리 상품 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

