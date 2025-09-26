EU, 트럼프 의약품 100% 관세 예고에 "해당없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 의약품 100% 관세를 적용받지 않을 것이라고 전망했다.

연합뉴스

올로프 길 EU 집행위원회 부대변인은 26일(현지시간) 출입기자단에게 보낸 입장문에서 지난달 발표된 EU·미국 공동성명에 유럽산 의약품·반도체·목재에 대한 관세는 15%를 넘지 않을 것이라고 명시된 점을 상기했다.

그는 "EU 수출품에 대한 올인클루시브(all-inclusive) 성격의 관세 상한선은 더 높은 관세가 부과되지 않도록 하는 보험 정책"이라며 "이런 결과물을 달성한 미국의 교역 파트너국은 EU뿐"이라고 자평했다.

트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "기업이 미국에 의약품 제조 공장을 '건설하고 있지' 않다면, 2025년 10월 1일부터 모든 브랜드 의약품(특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 의약품 중 특정 상표명으로 판매되는 제품) 또는 특허 의약품에 대해 100%의 관세를 부과할 것"이라고 예고한 바 있다.

대형 트럭 25%, 주방·욕실 가구 50%, 소파 등 천이나 가죽이 씌워진 가구 30% 등 다른 품목의 관세 부과도 함께 예고했다.

지난달 발표된 EU·미국 공동성명에는 "미국은 EU산 의약품, 반도체, 목재에 부과되는 최혜국대우(MFN) 관세와 무역확장법 232조 조치에 따른 관세를 합산한 (최종) 관세율이 15%를 초과하지 않도록 신속히 보장할 계획"이라고 명시됐다.





EU의 설명대로 미국이 공동성명을 '착실히' 이행한다면 EU산 의약품은 고율 관세를 피할 것으로 보인다. 다만 EU는 유럽산에만 예외를 두려면 미국 측의 행정명령이 별도로 필요하다고 보고있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

