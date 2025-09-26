시흥시, 내년부터 65세이상 어르신에 기본교통비 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월부터 사전신청 접수…연 최대 16만원 지원

경기도 시흥시가 내년 1월1일부터 관내 65세 이상 어르신에게 '기본교통비'를 지원한다.

시흥시는 어르신의 교통비 부담을 줄이고 이동 편의를 높이기 위해 '어르신 기본교통비 지원사업'을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

교통비 지원 금액은 실제 사용한 금액을 기준으로 분기별로 4만원씩 연 최대 16만원이다. 시는 오는 11월 3일부터 사전신청을 받은 후 내년 1월 1일 사용분부터 교통비를 지원한다. 첫 지급은 내년 4월 말 이뤄질 예정이다.

시는 원활한 사전 신청을 위해 11월 한 달간은 출생연도에 따라 가능한 날짜를 지정해 순차적으로 신청을 받은 후 12월부터는 출생연도에 관계없이 접수할 계획이다.

교통비 지원 대상은 시흥시를 경유하는 시내버스, 마을버스, 광역버스 이용 시 적용된다. 선불 충전 방식의 G-PASS 카드(농협발급)로 사용한 금액을 분기마다 농협 계좌로 환급하는 방식이다.

신청때는 신분증과 G-PASS 카드, 농협 통장을 지참해야 한다. 신청 시에는 본인이 직접 농협은행 및 지역 농·축협 지점을 방문해야 한다. 대리 신청은 불가하다.

시는 다만 기초생활수급자와 차상위계층의 경우 교통비 지원금이 소득으로 간주될 수 있어, 기존 복지급여에 영향을 줄 수 있다고 설명했다. 이 때문에 신청 전 주소지 행정복지센터의 사회복지담당자와 상담 후 신청 여부를 신중히 결정해야 한다고 당부했다.





임병택 시흥시장은 "이번 사업은 어르신들의 이동권을 보장하고 일상생활의 활력을 높이기 위한 시의 복지정책"이라며 "많은 어르신이 혜택을 받으실 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

