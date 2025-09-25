전과자 30명을 유명 대형마트에 취업시켰다…회장님 결단에 中 '시끌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 채용 2% 전과자 모집…30명 합격

팡둥라이 회장 "이미 대가 치른 것"

中네티즌 "죄 안지어 기회 빼앗겨"

중국의 한 유명 대형마트가 전과자를 대상으로 한 특별 채용을 실시해 논란이 되고 있다. '범죄 경력이 오히려 스펙이 되는 것 아니냐'는 비판과 '전과자에게도 재기의 기회는 필요하다'는 반론이 엇갈리고 있다.

유명 대형마트 체인 팡둥라이 창업자 위둥라이 회장. 연합뉴스

25일(현지시간) 중국 매체 상관신문, 관찰자망 등에 따르면 유명 대형마트 체인인 팡둥라이는 약 1000명 규모의 신규 인력 채용을 진행하면서 이 중 2%에 해당하는 약 20명을 전과자 몫으로 따로 배정했다. 지난 17일 출소한 전과자 30명을 대상으로 면접 전형을 진행했으며, 전원이 합격했다. 당초 계획보다 10명을 초과해 채용한 셈이다. 합격자들은 6개월의 수습 기간을 거칠 예정이다.

회사의 창업자이자 회장인 위둥라이는 직접 면접 현장에 참석해 지원자들을 격려했다. 위 회장은 "과거 행위에 대한 대가를 이미 치른 것이니 다른 사람보다 열등하다고 느낄 필요가 없다"라며 "그저 열심히 하면 된다"고 당부했다.

앞서 회사 측은 이른바 '전과자 채용 전형'을 설명하면서 "전과자들이 사회로 복귀해 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕겠다"고 설명했다. 초기에는 경범죄 전과자부터 시작해 점차 중범죄 전과자에게도 기회를 확대한다는 방침이다.

여론 엇갈려…"재기의 기회" vs "공정성 훼손"

하지만 이러한 시도에 대해 중국 내에서는 반응이 엇갈리고 있다. 중국 온라인에서는 "죄를 저지르지 않은 사람들이 기회를 빼앗겼다"는 비판과 "전과자에게도 사회 복귀의 기회를 주는 건 긍정적"이라는 반응 등 갑론을박이 이어졌다.

다만 중국 청년들의 취업난이 극심한 가운데 이러한 채용이 진행되다 보니 냉소적인 반응이 많았다. 중국 네티즌들은 "감옥에 안 가본 것이 열등한 상황이 됐다", "위둥라이는 대학 대신 감옥에 다녀와서 그렇다"라는 등 비판적인 반응을 보였다. 위 회장은 젊은 시절 불법 담배 판매 혐의로 수감된 전력이 있는 것으로 알려졌는데, 이러한 배경이 이번 채용에 영향을 미쳤다는 해석이다.

팡둥라이는 현재 허난성 내 10여 개 지점을 운영하고 있지만, 고객 중심의 서비스와 경쟁사 대비 높은 급여, 다양한 복지 제도로 전국적인 관심을 받았다.

위 회장은 팡둥라이의 급성장과 함께 독특한 발언으로 화제를 모은 인물이기도 하다. 지난 1월에는 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직원 행동 수칙 7가지를 공개하며 "결혼이 행복하지 않아 한쪽이 이혼을 요구할 경우 다른 한쪽은 어떤 이유에서든 상대방을 구속해서는 안 되고, 동의하지 않으면 안 된다"는 내용을 포함해 논란이 됐다.





또 지난해 11월에는 직원들에게 결혼식을 소박하게 치르도록 지시하며, 이를 어길 경우 복지 혜택을 제한하겠다고 밝혀 "사생활 침해"라는 비판을 받기도 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

