공군 충주기지서 KF-16 활주로 이탈…"조종사 이상 없어"

공군은 23일 오후 4시38분께 충주기지에서 KF-16 1대가 훈련을 위해 이륙 활주하던 중 활주로를 이탈했다고 밝혔다.

기사와 직접적인 연관 없음.

AD

조종사는 이상이 없으며 항공기 피해는 확인 중이다.





AD

공군은 사고조사단을 구성해 사고 원인을 조사할 예정이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>