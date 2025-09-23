광주사랑의열매, 나주 산포초에 'ESG 생태체험학습장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주사회복지공동모금회가 '화이트 클로버로 만드는 꿀벌 UP, 탄소 DOWN 프로젝트' 일환으로 ESG 생태체험학습장 조성 행사를 진행했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 '화이트 클로버로 만드는 꿀벌 UP, 탄소 DOWN 프로젝트' 일환으로 ESG 생태체험학습장 조성 행사를 진행했다고 23일 밝혔다.

나주시 산포면 소재 산포초등학교에서 열린 이날 행사에는 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사, 농림식품기술기획평가원, 한국농촌경제연구원, 한국농업기술진흥원, 산포농협, 농협은행(한국농어촌공사지점), 신한은행(나주빛가람지점) 등 산포면 행정복지센터 및 지역주민 등 100여명이 참여했다.

행사는 광주사랑의열매가 나주 혁신도시 내 기관으로부터 모금한 기부금 500만원과 한국농어촌공사 사업비 530만원, 총 1,030만원으로 추진됐다. 참가자들은 산포농협 육묘장에서 재배한 화이트 클로버 모종 2,000판을 옮겨 심으며 생태체험학습장 조성에 힘을 보탰다.

한국농어촌공사 내 사내벤처인 방초소년단이 추진하는 '화이트 클로버 초생재배를 통한 생태적 잡초 방제 사업'을 사회공헌활동으로 확장한 것으로, 이를 통해 잡초 제어는 물론 ▲탄소배출 감축 ▲꿀벌의 밀원 제공 ▲경관 조성 등 다양한 사회적 가치를 창출과 동시에 학생들의 생태교육장으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

한국농어촌공사 관계자는 "지역 주민과 기관이 함께 조성한 이번 생태체험학습장이 아이들에게는 소중한 환경교육의 장이 되고, 지역사회에는 지속가능한 나눔과 ESG 실천의 모델이 되길 바란다"고 말했다.





한편, 조성된 산포초등학교 생태체험학습장은 앞으로 저수지 제당, 태양광발전소, 청사 화단 등 다양한 공간에 확대 적용될 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

