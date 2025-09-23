무랏 타메르 주한 튀르키예 대사 "한국 인삼 적극적으로 소개"

무랏 타메르 주한 튀르키예 대사는 "제43회 금산세계인삼축제 개막을 축하한다"며 "한국의 인삼은 전 세계적으로 품질을 인정받고 있다"고 밝혔다. 금산군은 오는 28일까지 열리는 제43회 금산세계인삼축제를 통해 해외 대사 및 고위 인사 등과의 교류에 총력 대응하고 있다. 지난 19일 축제 개막식에 무랏 타메르 주한 튀르키예 대사, 샤론 퀴크-실바 미국 캘리포니아 주의회 하원의원을 비롯해 말레이시아 파다완시 대표단 등이 참석해 인삼 교류 및 문화협력의 새로운 전기를 마련했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제43회 금산세계인삼축제'개막식 참석



미주한인총연합회, 곤도 히로키 일본 닛신시장 등도 방문 예정

무랏 타메르 주한 튀르키예대사(왼쪽)와 박범인 금산군수가 기념사진을 촬영하고 있다.(사진=금산군 제공)

AD

무랏 타메르 주한 튀르키예 대사는 "제43회 금산세계인삼축제 개막을 축하한다"며 "한국의 인삼은 전 세계적으로 품질을 인정받고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 방문을 통해 금산인삼의 우수성과 전통문화를 깊이 이해하게 됐다"며 "튀르키예 국민들에게도 한국 인삼을 적극적으로 소개하고 싶다"고 강조했다.

금산군은 오는 28일까지 열리는 제43회 금산세계인삼축제를 통해 해외 대사 및 고위 인사 등과의 교류에 총력 대응하고 있다.

지난 19일 축제 개막식에 무랏 타메르 주한 튀르키예 대사, 샤론 퀴크-실바 미국 캘리포니아 주의회 하원의원을 비롯해 말레이시아 파다완시 대표단 등이 참석해 인삼 교류 및 문화협력의 새로운 전기를 마련했다.

이에 앞서 금산군은 지난 5월 튀르키예 카이세리주 탈라스구와 정식으로 서면을 통해 자매도시 결연을 하고 두 나라 간 우호를 돈독히 하고 있다.

군은 개막식 참석에 앞서 주요 외빈들을 대상으로 인삼 요리와 건강식품을 선보이고 인삼 캐기 및 전통 인삼 다듬기 체험 등을 통해 인삼이 재배되고 가공하는 과정을 전달했다.

이어 오는 26일 미주한인총연합회와 27일 곤도 히로키 일본 닛신시장이 금산군을 방문할 예정으로 금산인삼의 세계적 홍보에 나서고 지역의 역사·문화의 이해의 폭을 넓혀 나갈 방침이다.





AD

박범인 금산군수는 "무랏 타메르 대사의 방문으로 금산인삼의 국제적 브랜드 가치를 높일 수 있을 것"이라며 "향후 튀르키예와의 문화·경제 교류 활성화를 위한 실질적 논의도 이어가겠다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>