김돈곤 청양군수, 초고령사회 돌봄 해법 제시…전국 표준 모델로 우뚝

고령자복지주택·통합돌봄 시범사업·치매안심아파트 성과, 전국 지자체 벤치마킹 잇따라



김돈곤 청양군수

충남 청양군이 초고령사회의 돌봄 위기를 기회로 바꾼 중심에는 김돈곤 군수가 있다. 전체 인구의 40% 이상이 65세 이상인 군은 그 자체가 '고령사회 실험실'로 불린다.

김 군수는 누구보다 먼저 문제를 직시했고, '살던 곳에서의 건강한 노후(Aging in Place)'라는 비전을 제시하며 주거·의료·복지를 통합한 새로운 모델을 현실로 만들었다.

지난 2023년 7월 김 군수의 주도로 준공된 청양교월 고령자복지주택은 전국적 돌봄 혁신의 첫 결실이다. 총 275억 원이 투입된 127호 규모 단지는 공동식당, 재활운동실, 주간보호실 등 다양한 시설을 갖춰 어르신들이 혼자가 아닌 공동체 속에서 운동하고 식사하며 생활할 수 있도록 했다.

같은 해 10월에는 사회복지관을 개관해 주거와 복지를 아우르는 통합체계를 완성했고, 이는 곧바로 전국적인 성과로 이어졌다.

보건의료원에서 방문 진료를 위해 어르신 댁에 방문해 진료를 하고 있다./청양군

군은 2024년 대한민국 건강고령친화도시 정책대상 '대상', 살기좋은 아파트 선발대회 '최우수상'을 수상했고, 올해는 치매안심아파트로 지정됐다.

2024년부터는 보건복지부 의료·돌봄 통합지원 시범사업에 선정돼 병원 퇴원 환자, 장기요양 수급자 등 584명을 대상으로 원격진료, 식사 배달, 주거 안전 개선 등 38개 맞춤 서비스를 제공하며 '돌봄 국가모델'로 인정받고 있다.

주민들도 변화를 체감하고 있다. "집에서 치매 관리를 받을 수 있어 훨씬 편하다", "이웃과 운동하는 시간이 하루의 낙"이라는 목소리는 김 군수의 정책이 주민 삶의 질을 바꿔놓고 있음을 보여준다. 전국 지자체들의 벤치마킹 방문이 이어지는 것도 이 때문이다.





김 군수는 "청양군은 초고령사회의 돌봄 해법을 제시하는 전국적 표준 모델"이라며 "어르신이 존엄을 지키며 살아갈 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





