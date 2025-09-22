[특징주]대화제약, 알츠하이머형 치매 치료제 中 허가 소식에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대화제약이 강세다. 알츠하이머형 치매 치료제가 중국 허가를 받았다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

22일 오후 2시 기준 대화제약은 전일 대비 18.61% 상승한 1만7090원에 거래되고 있다.

이날 대화제약은 합자회사 JHK Biopharm(중국 상하이 소재, 대화제약 지분 25%)을 통해 알츠하이머형 치매 치료제 Rivamensa Patch(성분명 리바스티그민) 중국 허가를 받았다고 밝혔다.

이번 승인은 국내 제약사 전신용 TDDS(Transdermal Drug Delivery System) 패치 제품의 중국 첫 허가 사례다.





중국 내 치매 환자 수는 1000만명 이상으로 추정되며 2050년에는 4000만명 이상으로 증가할 것으로 전망된다. 이에 알츠하이머형 및 기타 치매 치료제에 대한 수요는 지속 확대될 전망이다. Rivamensa Patch는 패치 제형의 복용 편의성, 피부 자극 최소화, 접착력 개선을 통한 약액 누출 방지 등의 특장점을 갖고 있다.





