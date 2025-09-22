전북도, '인플루엔자' 무료 예방접종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어린이·임신부·어르신 대상

내년 4월 30일까지 실시

전북도가 22일부터 내년 4월 30일까지 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 국가 예방접종을 실시한다.

도에 따르면 이번 예방 접종은 겨울철 인플루엔자 유행에 대비해 감염 시 중증화 위험이 큰 6개월 이상 13세 이하 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신을 대상으로 무료접종을 실시한다.

접종은 ▲22일부터 2회 접종 대상 어린이를 시작으로 ▲오는 29일은 1회 접종 대상 어린이와 임신부 ▲내달 15일에는 75세 이상 어르신부터 연령대별로 순차적으로 시행된다.

65세 이상 어르신은 같은 일정으로 코로나19 예방접종도 가능하며, 인플루엔자와 코로나19 백신 동시 접종을 권고하고 있다.

예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 지정의료기관이나 보건소에서 접종 가능하며, 예방접종도우미 누리집이나 관할 보건소에 문의해 접종 가능 의료기관을 확인할 수 있다.





도 관계자는 "인플루엔자 예방접종은 독감으로 인한 중증화 위험과 질병 부담을 낮추는 데 효과적인 방법이다"며 "도민들께서도 접종 일정을 확인, 자녀와 부모님 등 가족의 예방접종을 꼭 챙겨 올겨울 건강을 지키시길 바란다"고 말했다.





