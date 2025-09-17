강서구, 허준축제 등 한국문화가치대상 ‘대상’ 수상

생활 속 문화정책 전국 1위 평가
서울 강서구(구청장 진교훈)가 ‘2025 한국문화가치대상’에서 최고 영예인 대상을 차지했다고 17일 밝혔다.
이번 수상은 구의 대표 축제인 허준축제와 겸재정선미술관, 강서아트리움 등 지역 문화시설의 활성화, 특색 있는 문화거리 조성 등 다양한 문화정책이 전국 최고 수준으로 평가된 결과다.
올해로 6회째를 맞은 한국문화가치대상은 문화체육관광부가 후원하고 (사)한국문화가치연구협회가 주관하는 국내 대표 문화정책 상이다. 전국 광역·기초자치단체와 문화재단의 정책 성과를 종합적으로 평가해 총 25개 기관을 선정하며, 지역 정체성, 주민 참여와 소통, 문화산업의 경제적 효과, 예술 접근성 등 7개 지표를 기준으로 정량·정성 평가가 진행된다.
강서구는 허준축제와 사각사각 페스타 등 지역 특색 있는 축제 개최, 허준박물관·겸재정선미술관·강서아트리움 등 주요 문화시설 운영, 마곡문화거리·허준테마거리 등 문화공간 조성, 구립합창단·극단 운영과 청년·거리예술인 지원 체계 구축, 취약계층 맞춤형 공연 운영 등 전반적 문화정책에서 높은 점수를 받았다.
특히 강서구 대표 인물 허준을 주제로 한 허준축제는 구의 역사성과 정체성을 보여주는 의료건강문화축제로 자리매김했다. 지난해에는 15만명이 넘는 관람객이 참여하며 지역의 대표적 문화 브랜드로 성장했다.
올해 제23회 허준축제는 다음 달 18~19일 열리며, 공간을 기존 서울식물원 중심에서 마곡중앙로와 마곡광장 구간까지 확대한다. AI로 복원된 허준 영상과 AI 기반 헬스케어 체험 부스 등 전통과 첨단 기술이 결합된 새로운 콘텐츠도 선보여 주민과 관광객들의 참여를 유도할 예정이다.
진교훈 강서구청장은 “주민이 생활 가까이에서 문화를 자유롭게 즐길 수 있도록 일관성 있게 정책을 추진한 결과 전국 1위라는 귀한 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 일상 곳곳에서 문화가 꽃피는 품격 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
