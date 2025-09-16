마일리지·포인트 한 번에…'우리카드 마일&포인트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항공 마일리지와 카드 포인트 혜택 동시에

우리카드는 항공 마일리지와 카드 포인트 적립 혜택을 동시에 제공하는 '우리카드 마일&포인트'를 출시했다고 16일 밝혔다.

전월 실적이 50만원 이상이면 해외 결제 금액에 대해 1500원당 1마일리지의 기본 적립이 제공된다. 월 최대 2000마일리지까지 받을 수 있다. 국내 이용 금액은 전월 실적에 상관없이 1500원당 1마일리지를 한도 없이 적립해준다.

전월 50만원 이상 이용 고객은 한 달간 적립한 전체 항공 마일리지의 5배에 해당하는 카드 포인트를 월 최대 3만점까지 돌려받을 수 있다.

국내와 해외에서 150만원씩 300만원을 이용한 고객의 경우 국내와 해외 기본 적립 마일리지 2000마일에 추가 적립 1000마일까지 총 3000마일을 쌓을 수 있다. 카드 포인트 1만5000점도 함께 받을 수 있다.

공항 편의 혜택도 제공한다. 전월 실적 충족 시 국내외 1000여개 공항 라운지를 동반 1인과 함께 무료로 이용할 수 있다. 인천공항에서 무료로 발레파킹이 가능하며 인천공항 주차장에서 5만원 이상 결제 시 1만원이 자동으로 할인된다.





연회비는 7만5000원이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

