GS샵, '지금 백지연' 큐레이션 방송 론칭…18일 첫 선

40~50대 이상 여성 특화 상품 개발

첫 방송서 웨지우드·로보락 선물 라인 공개

GS리테일은 자사 홈쇼핑 GS샵에서 백지연 고문과 프리미엄 큐레이션 방송을 시작한다고 16일 밝혔다.

GS리테일은 자사 홈쇼핑 GS샵에서 백지연 고문과 프리미엄 큐레이션 방송을 시작한다고 16일 밝혔다. GS리테일 제공

GS샵은 오는 18일부터 매주 목요일 저녁 8시45분 '지금 백지연'을 방송한다. '지금 백지연'은 백 고문이 운영하는 유튜브 채널명이다. 실생활 전반에 걸친 인사이트와 까다로운 검증으로 호응을 얻고 있다. GS샵은 이를 홈쇼핑 방송에 접목해 '백지연의 선택', '검증은 여기서 끝난다' 등 캐치프레이즈를 걸고 백 고문 특유의 논리력과 까다로운 검증을 빌어 프리미엄 큐레이션 방송을 마련했다.

GS샵은 소비자에게는 최상의 선택을, 좋은 품질의 제품을 만드는 기업들에는 최고의 기회를 제공해 신뢰를 강화한다는 계획이다. 백 고문은 위촉 직후부터 40~50대 이상 여성에 특화된 상품 개발에 참여하고 있다. 그는 라이프스타일에 관련된 모든 상품을 최상의 품질, 최적의 가격으로 개발해 라이프스타일 큐레이션을 완성한다는 목표를 세우고 있다.

18일 첫 방송에는 세계적 명품 업체인 웨지우드와 로봇청소기 글로벌 1위 업체인 로보락이 방송을 위해 특별히 준비한 선물 라인을 공개할 예정이다.





GS리테일 관계자는 "백지연 고문은 커머스 영역에서 진정성 있는 정보 전달자로서 GS리테일 고객 경험을 높일 수 있는 구심점이 될 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

