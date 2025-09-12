여주시소상공인지원센터, AI 정보화 교육 개강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“AI, 우리 가게에 어떻게 적용할까?”

소상공인 맞춤형 디지털 역량 강화

경기 여주시(시장 이충우)는 여주시소상공인지원센터 주관으로 지난 11일 센터 회의실에서 20여명의 교육생이 참석한 가운데 소상공인을 위한 'AI 정보화 교육'을 시작했다.

여주시가 여주시소상공인지원센터 주관으로 지난 11일 센터 회의실에서 20여명의 교육생이 참석한 가운데 소상공인을 위한 'AI 정보화 교육'을 개최하고 있다. 여주시 제공

이번 교육은 소상공인들이 빠르게 변화하는 디지털 환경 속에서 AI 기술을 비즈니스 현장에 효과적으로 접목할 수 있도록 기획되었다. 실무 중심의 맞춤형 커리큘럼으로 운영되며, 소상공인들이 매장 운영, 마케팅, 디자인, 전략 수립 등 다양한 분야에 AI를 활용할 수 있도록 단계별로 구성되었다. 교육 기간은 9월 11일부터 10월 23일까지, 매주 목요일 오후 2시부터 4시까지 총 6회에 걸쳐 운영된다.

교육은 소상공인들의 눈높이에 맞춰 실습 위주로 진행되며, 참가자들은 직접 AI 도구를 활용해 텍스트 작성, 홍보 이미지 제작, 마케팅 콘텐츠 기획, 사업 전략 수립까지 경험할 수 있다.





유준희 여주시소상공인지원센터장은 "이번 교육을 통해 소상공인들이 AI를 단순한 기술이 아닌 실질적인 경영 파트너로 활용할 수 있기를 바란다"며 "디지털 전환 시대에 경쟁력을 확보하고 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

