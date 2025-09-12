[뉴욕증시]금리인하 기대감에 3대지수 사상 최고…다우 1.36%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 11일(현지시간) 일제히 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 지난달 소비자물가지수(CPI)가 예상에 부합하고 실업 수당 청구 건수가 4년 만에 최대치를 기록하며 이번 달 금리 인하에 대한 기대감이 더욱 커진 영향이다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 617.08포인트(1.36%) 오른 4만6108 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 55.43포인트(0.85%) 상승한 6587.47에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 157.014포인트(0.72%) 뛴 2만2043.075에 장을 마쳤다.

로이터연합뉴스

미국 노동통계국은 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 발표했다. 7월(2.7%)보다 상승 폭이 커졌으나 시장 전망치에 부합했다. 전월 대비로는 0.4% 상승해 시장 예상치(0.3%)를 소폭 웃돌았다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 상승해 모두 시장의 예상에 부합했다.

고용에 대한 우려는 더욱 커졌다. 지난 6일로 끝난 한 주 동안 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 26만3000건으로 집계됐다. 시장 전망치 23만5000건을 크게 웃돈다. 2021년 10월 23일로 끝난 주간(26만8000건) 이후 최대다.

CPI는 미 연방준비제도(Fed)의 목표치인 2%는 상회하지만 시장은 Fed가 고용 시장 약세에 대응해 금리를 인하할 것으로 본다. 다만 0.5%포인트 '빅컷'에 나설 가능성은 작아진 것으로 보인다.

아치 셰스 무디스레이팅스 최고신용책임자는 "인플레이션이 계속 끈적거리고 있다"며 "이를 스태그플레이션이라고 부를지는 사람마다 정의가 다르다. 그러나 우리는 분명히 지난 몇 년과는 다른 이례적인 국면에 있다"고 말했다. 이어 "고용 시장이 상당히 둔화하고 있지만 인플레이션은 그에 따르지 않고 있기 때문이다"라고 말했다. 그는 미 연방준비제도(Fed)가 다음 주 금리를 0.25%포인트 인하하고, 연말까지 추가로 0.25% 더 인하할 것이라고 전망했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 금리를 9월에 0.25%포인트 인하할 가능성을 92.8%, 0.5%포인트 인하할 가능성을 7.2% 반영했다.

빅테크에선 테슬라가 6.04% 상승했으며, 애플은 1.43% 올랐다. 전날 급등세를 보였던 오라클은 6.3% 하락하며 상승분을 일부 반납했다.

반도체주에서 엔비디아는 0.08% 하락했으나 마이크론 테크놀로지는 시티그룹이 목표 주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정한 영향에 7.55% 뛰었다.

월스트리트저널(WSJ)이 파라마운트 스카이댄스가 워너브라더스 디스커버리 인수를 준비하고 있다고 보도한 이후 파라마운트 스카이댄스와 워너브라더스 디스커버리는 각각 15.55%, 28.95% 상승 마감했다.





국채 금리는 혼조세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 이날 한때 4% 미만으로 떨어졌다가 전일 대비 1.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.021%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 0.9bp 오른 3.542%를 기록 중이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

