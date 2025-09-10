포천시 소흘읍, '솔모루 하모니 대축제' 추진위원회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시 소흘읍은 지난 9일 '솔모루 하모니 대축제'의 성공적 개최를 위한 축제추진위원회를 개최했다.

포천시 소흘읍은 지난 9일 '솔모루 하모니 대축제'의 성공적 개최를 위한 축제추진위원회를 개최하고 있다. 포천시 제공

축제추진위원회는 총 5차례 회의를 열고, 이번 회의에서 축제 준비 전반을 점검하며 행사 프로그램, 부스 운영, 포스터(안) 등 주요 사항을 최종 확정했다.

2025년 솔모루 하모니 대축제는 오는 27일 오전 11시 부스 운영을 시작으로 △하모니 예술제 △하모니 가요제 △청소년예술제 등 주민이 함께하는 참여형 공연이 이어진다. 오후 6시 기념식 이후에는 진소리·김용국, 리센느, 윤수현, 별사랑, 신성 등 가수들의 축하공연과 불꽃축제가 펼쳐진다.

부스는 먹거리존과 홍보·체험·전시존으로 운영한다. 먹거리존에서는 전통음식과 다문화 음식을 선보이고, 홍보·체험·전시존에서는 캘리그래피·천연염색 체험과 함께 미술품·우표·기업 생산품 전시를 진행한다. 또한 '배달존'을 운영해 관내 식당 메뉴까지 주문해 즐길 수 있도록 했다.

조명구 축제추진위원장은 "솔모루 하모니 대축제가 매년 성공적으로 개최된 만큼 책임감을 가지고 준비하고 있다"며 "올해 역시 성공적인 축제가 될 것"이라고 말했다.





유재현 소흘읍장은 "바쁜 일정에도 축제를 위해 함께해 주신 위원들께 감사드린다"며 "회의에서 제안된 다양한 아이디어를 바탕으로 준비해 좋은 성과를 내겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

