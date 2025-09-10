진교훈 강서구청장 “수평적 조직문화” 강조…직원과 ‘청렴 골든벨’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강서구(구청장 진교훈)는 9일 강서구민회관에서 ‘구청장과 함께하는 반부패·청렴 골든벨’을 개최했다. 단순한 교육을 넘어 직원들의 자발적 참여를 유도하고 구청장과의 소통을 통해 청렴 인식을 강화하기 위해 마련된 자리다.

진교훈 강서구청장(오른쪽)이 구민회관에서 열린 ‘구청장과 함께하는 반부패·청렴 골든벨’에서 직원들과 다양한 주제로 대화를 하고 있다. 강서구 제공.

행사에는 신규 직원부터 간부 공무원까지 600여 명이 참석했다. 진교훈 구청장은 무대에 올라 직원들과 ‘청렴 소통 토크’를 진행하며 모바일 투표로 선정된 조직문화와 청렴 관련 주제에 대해 자유롭게 의견을 나눴다.

‘정시 퇴근 문화’에 대해 “조금 신경 쓰이지만 퇴근한다”라는 답변이 가장 큰 공감을 얻자, 진 구청장은 과거 경험을 회상하며 “참 좋은 변화”라며 “예전에는 밤 10시를 넘겨 퇴근하는 일이 잦았는데 지금 생각해보면 왜 그랬는지 모르겠다”고 말했다.

‘가장 이상적인 리더’에 대한 질문에는 “수평적으로 소통하며 직원의 역량향상을 위해 노력을 기울이는 사람”이라고 답했다. 이어진 질문 시간에는 성격 유형 검사(MBTI), 휴가 계획, 행복의 기준, 추천 맛집 등 일상적인 주제까지 다뤄 직원들과의 격의 없는 대화가 이어졌다.

이후 진행된 청렴 교육에서는 청렴교육 전문 강사 한유나씨가 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등을 실제 사례와 함께 설명했다.

행사의 하이라이트는 ‘반부패·청렴 골든벨’ 프로그램이었다. 직원들이 개인 휴대전화를 통해 실시간으로 퀴즈를 풀면서 청렴 관련 법규와 지식을 자연스럽게 학습하는 시간을 가졌다.





진교훈 구청장은 “공직자로서 맡은 바 업무를 청렴하고 충실하게 수행하는 것은 공직자의 기본적인 소명이다”라며 “개인적인 바람이 있다면 직원 개개인이 자신만의 행복을 찾아가는 노력도 함께 기울여줬으면 한다”고 강조했다.





