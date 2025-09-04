장수군, 6일 '산서희망무지개축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산서체육공원 일원서 진행…'양파' 테마

전북 장수군 산서면은 오는 6일 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 산서체육공원 일원에서 '양파'를 테마로 한 '제6회 산서희망무지개 축제'를 연다고 4일 밝혔다.

제6회 산서희망무지개축제 포스터. 장수군 제공

산서희망무지개축제는 산서면에서 생산되는 대표 농산물을 무지개색에 비유해 시작된 축제로, 지역 주민들이 프로그램 기획부터 운영까지 직접 참여하며 공동체 화합을 다져온 대표 행사다.

행사 당일 오전에는 풍물단 길놀이와 아동 사물놀이, 주민자치 밴드 공연이 식전 분위기를 띄우고, 오후에는 '양파 빨리 까기' 이벤트, 주민동아리 공연, 초대가수 공연(나정욱·김덕건), 주민노래자랑 등이 이어져 흥겨운 축제 분위기를 이어갈 예정이다.

이번 축제에서는 저장성이 뛰어난 산서의 고품질 양파로 만든 양파고추장, 양파잼, 양파후무스 등 특색 있는 먹거리를 선보이며, 관광객을 대상으로 한 '양파 무료 나눔 행사'도 마련된다.

또 머그컵 꾸미기, 방향제 만들기, 스티커 사진, 타투 체험 등 남녀노소가 즐길 수 있는 다채로운 체험 부스와 지역 농산물 판매, 환경 캠페인, 이·미용 봉사 등 주민 친화적 프로그램도 운영된다.

고동금 축제추진위원장은 "관내 주민들뿐만 아니라 축제장 방문객들과 함께 즐길 수 있도록 열심히 준비했으니, 많은 분들이 축제장을 찾아와 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.





신지호 면장은 "산서희망무지개축제가 대표 농산물 축제로 자리잡아 가고 있어 기쁘고, 산서면민들과 함께 열심히 준비한 만큼 사고 없이 안전하게 축제를 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





