거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장

한국거래소가 다음 달 27일 주식선물 16종목과 주식옵션 4종목을 추가로 상장한다고 1일 밝혔다.

추가 상장하는 주식선물 종목은 올해 상반기에 코스피200·코스닥글로벌 지수에 편입된 16개 종목이다.

주식선물 기초주권에는 유가증권시장에서 DN오토모티브, HDC, HD현대마린솔루션 등 9종목, 코스닥시장에서 ISC, 동화기업, 솔브레인등 7종목이 상장된다.

이번 상장으로 해당 지수에서 편출된 금양, 삼아알미늄, 천보등 12개 종목은 주식선물 기초주권에서 제외된다.

주식옵션 기초주권에는 삼성중공업, 한화시스템, 한화오션, 현대로템이 추가 상장된다.

거래소는 "이번에 제외되는 기초주권은 주식옵션이 상장돼 있지 않아 주식선물만 상장 폐지된다"며 "이번 추가상장으로 한화오션 등 유가증권시장 시가총액 최상위 종목 대부분에 대한 주식옵션 거래가 가능해지게 된다"고 말했다.





이어 "거래종료 대상 주식선물은 올해 10월물 최종 거래일인 다음 달 2일까지만 거래가 가능하므로 해당 주식선물 투자자는 거래에 유의할 필요가 있다"고 덧붙였다.

