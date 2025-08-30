"경상도 사람의 예의"…트럼프가 빼준 의자 앉지 않은 李대통령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실정, 한미정상회담 비화 공개

“트럼프 대통령도 정중한 태도 느꼈을 것”

이재명 대통령이 최근 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 방명록에 서명할 수 있도록 의자를 빼줬지만 직접 앉지 않은 이유가 알려졌다. 경북 안동 출신인 이 대통령의 고향 정서가 깔린 행동이었다는 것이다..

강훈식 대통령비서실장은 지난 29일 MBC 뉴스데스크에 출연해 당시 비화를 공개했다.

한미정상회담 당시 이 대통령이 방명록을 작성하려 하자 트럼프 대통령이 의자를 뒤로 빼서 편하게 앉을 수 있도록 했다. 그러나 이 대통령은 의자에 앉지 않은 채 그대로 서서 방명록 작성을 마쳤다.

한미정상회담 당시 선 채로 방명록을 작성하고 있는 이재명 대통령(오른쪽). 연합뉴스

강 실장은 "트럼프 대통령과 마주 앉은 이 대통령이 의자 끝에 허리를 꼿꼿이 세우고 계속 눈을 맞추는 모습이 인상적이었다"며 "왜 의자를 빼줬는데 앉지 않았느냐고 묻자 대통령께서 '경상도 사람의 예의 같은 것'이라고 답하셨다"고 전했다.

강 실장은 "엄밀히 한국식 예의일지는 모르겠지만, 트럼프 대통령도 우리가 정중히 회담에 임하고 있다는 점을 느꼈을 것"이라고 덧붙였다.

아울러 비공식 담화 자리에서는 두 정상이 유대감을 형성하려는 시도가 이어졌다. 강 실장은 "이 대통령이 먼저 '트럼프 대통령과 나 사이에는 공통점이 많다'며 테러 경험이나 당내 최고 득표 경험 등을 언급했다"고 밝혔다.

이에 트럼프 전 대통령은 "당선 가능성이 높다고 들었다"고 답한 것으로 전해졌다. 강 실장은 이를 두고 "일각에서 제기된 부정선거 의혹과 달리 트럼프 대통령은 그렇게 보지 않는다는 점을 확인할 수 있었다"고 설명했다.





강 실장은 또 이 대통령의 리더십 스타일에 대해 "대부분 권력자는 성을 쌓고 안으로 들어가 자리를 즐기려 하지만, 이 대통령은 끊임없이 성 밖으로 나가려 한다"며 "국민과의 소통을 중시하는 태도"라고 평가했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

