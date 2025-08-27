김동연 지사 "책임 미루지 말고 시민 입장서 손에 물 묻히는 일 해라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사, 청년 창업가 간담회서 4가지 특별 지시

청년 창업 목소리에 ‘공공조달·대출·인건비·중복지원’ 개선 지시

“말잔치 아닌 실질 변화” 김동연, 청년 창업가 목소리에 응답

김동연 경기도지사가 1박 2일 양주-남양주 민생투어 중 청년 창업가들과 만나 현실적인 어려움을 직접 청취하고 실질적 지원책 마련을 지시했다.

김동연 경기도지사가 1박 2일 양주-남양주 민생투어 중 청년 창업가들과 만나 인사말을 하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 26일 양주시 청년센터에서 열린 '도지사와 함께 듣는 현실 이야기' 청년 창업자 간담회에 참석해 온라인 판매, 자동차 테크, 주방가구 디자인 등 다양한 분야에서 활동하는 청년 창업기업 대표 12명의 목소리를 들었다.

청년 창업가들의 현실 호소창업가들은 주로 자금 조달, 생계 보조, 제도적 장벽을 호소했다.

A 대표는 "퇴직금을 탈탈 털어 모두 투자해 제품을 생산했는데 전량 폐기했다"며 "대출을 받으려는데 매출 3개월 실적이 없다는 이유로 대출조차 받지 못했다"고 토로했다. 또 B 대표는 "서울권에 있는 청년센터 시설들이 있으면 좋겠다. 창업자들의 생계를 보조할 수 있는 재정적 지원 사업이 있으면 좋겠다"고 말했다.

C 대표는 "중앙부처의 지원을 하나 받으면 경기도 걸 못 받는다든가 중복 수혜가 안 되는데 가능했으면 좋겠다. 고용에 대한 인건비 지원이 절실하다"고 말했다.

이외에도 ▲초기 창업자 대상 운영비(통신비·전기세 등) 직접 지원 ▲육아 돌봄 공간 부족 해소 ▲공공기관 입찰 기회 확대 등이 요구사항으로 제시됐다.

김동연 경기도지사가 1박 2일 양주-남양주 민생투어 중 청년 창업가들과 만나 현실적인 어려움을 직접 청취하고 있다. 경기도 제공

도청과 산하기관 간부들은 초기창업자대출, R&D 지원, 창업경진대회 확대 검토, 육아 지원 확대 가능성 등을 설명했으나 김 지사는 이에 대해 다소 답답함을 드러냈다.

그러자 김동연 지사는 "이 일은 내 일이 아니라 저쪽 일이라고 하면 답이 안 된다. 도청도 그렇고 산하공공기관도 그렇고 책임지는 걸 해야 한다"며 "시민과 기업인 입장에서 손에 물 묻히는 일부터 해야 한다"고 질책했다.

그러면서 김 지사는 간부들에게 다음 네 가지를 적극 검토하라고 특별 지시했다.

▲벤처기업들의 공공부문 조달 방안 강구 ▲대출 시 담보나 3개월 매출 실적이 없어도 기술력이나 잠재력으로도 가능하게 하는 방법 강구 ▲채용할 때의 인건비 지원 ▲중앙부처에서 지원받았을 때 경기도의 중복지원이 불가하다는 방침의 재검토 등이다.

김 지사는 벤처기업들의 공공부문 조달 방안 강구와 관련해서 "공공조달 같은 경우 공공부문에서 벤처나 중소기업 물건 사주지 않으면 어떤 실적이 있어서 판로를 개척하겠느냐"고 되묻기도 했다.

특히 김 지사는 "공공조달은 벤처·중소기업 판로의 출발점"이라며 빠른 시일 내 가시적 성과를 주문했다.

김동연 경기도지사가 1박 2일 양주-남양주 민생투어 중 청년 창업가들과 만나 현실적인 어려움을 직접 청취한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

이 밖에 참석자들이 건의한 ▲지원액 상한 금액 조정 ▲예비사회적기업 지원 확대 ▲육아문제 등에 대해선 내부 또는 중앙부처와의 협의를 지시했다.





김 지사는 끝으로 "청년 창업가들이 오늘처럼 얘기하고 공무원들이 반드시 답을 줄 수 있는 창구를 만들겠다"며 "간담회가 단순한 말잔치로 끝나지 않고 실질적 변화를 만들어야 한다"고 강조했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

