시흥시, 동북아 6개국 지방정부와 교류·협력 강화

中 장춘 '동북아 지방협력 원탁회의' 참가

지자체·기업간 경제·무역 협력 방안 논의

경기도 시흥시가 중국, 일본 등 동북아 주요 국가의 지방정부와 교류 확대를 강화한다.

임병택 시흥시장(왼쪽 다섯번째)이 26일 중국 장춘시에서 열린 '동북아시아 지방협력 원탁회의'에서 각국 지방정부 대표단과 상호 협력을 다짐하고 있다. 시흥시 제공

임병택 시흥시장 등 시흥시 대표단은 26일 중국 장춘시 샹그릴라 호텔에서 열린 '제4회 동북아시아 지방협력 원탁회의'에 참가해 지역 협력과 교류 확대 방안을 논의했다.

'질적 교류 협력을 추진하고 동북아의 아름다운 미래를 개척한다'라는 주제로 열린 이번 회의에는 한국·중국·러시아·북한·몽골·일본 등 6개국의 지방정부 수장과 주요 기업인, 국제기구 관계자 등 160여명이 참석했다. 한국에서는 시흥시를 비롯해 서울시 은평·관악구, 강원도가 참가했다.

회의는 3부로 구성됐다. 1부 개막식에서는 중국 길림성 정부 부성장의 기조연설, 각국 대표 연설과, 동북아시아지방정부연합(NEAR)과 한중일협력사무국(TCS) 사무총장의 축사가 이어졌다. 2부 경제·무역 홍보 세션에서는 동북아 주요 프로젝트 소개와 기업 간 매칭 상담 등이 진행됐다. 이어진 3부 실무 오찬에서는 중국인민대외우호협회 부회장을 비롯한 각국 참석자들이 자유로운 네트워킹을 통해 장기 협력 방안을 논의했다.

시흥시 대표단은 회의의 본 세션과 각국 대표단과의 네트워킹 자리에서 지역발전 전략과 교류 사례를 공유하며 경제·문화·산업 분야의 협력 가능성을 모색했다.

임 시장은 "이번 회의는 동북아 각 도시와의 우호 협력 관계를 심화하고 함께 미래를 준비하는 의미 있는 자리였다"며 "시는 이번 논의를 계기로 국제 협력의 폭을 한층 넓혀가겠다"고 말했다.





시흥시 대표단은 27일 장춘시 국제전시컨벤션센터 전시장 일원에서 열리는 '제15회 동북아시아박람회'를 방문, 국가별 경제산업 무역관과 한국관을 견학할 예정이다.





