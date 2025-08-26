무신사, 중고거래 서비스 '무신사 유즈드' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안 입는 옷 집밖에 내놓으면 '무료 수거'

판매 완료시 '무신사머니' 계좌로 정산

무신사는 회원들에게 편리하고 안전한 패션 중고상품 거래를 제공하는 '무신사 유즈드'를 정식 론칭했다고 26일 밝혔다. 기존 온라인 중고거래 서비스의 불편함을 개선해 패션 리커머스 시장의 활성화를 이끌겠다는 복안이다.

무신사 유즈드 로고. 무신사 제공

AD

'무신사 유즈드'는 무신사 애플리케이션(앱)에서 간편하게 패션 중고상품을 거래할 수 있는 신규 서비스다. 무신사는 입점 여부와 관계없이 유즈드를 통해 2만개 이상의 국내외 패션 브랜드 의류 상품 거래를 지원하고, 향후 상품 카테고리를 확장한다는 방침이다.

무신사 유즈드는 편리하면서도 안전한 거래 방식을 제공하는 것이 핵심이다. 판매 고객 입장에서는 기존 중고거래 서비스에서 필수적이었던 사진 촬영, 게시물 작성, 상품 세탁과 발송 등의 복잡한 과정을 거치지 않고도 편리하게 중고품을 처리할 수 있다. 구매자들은 판매자와 직접 소통할 필요 없이 무신사 앱에 신설된 '무신사 유즈드' 전문관에서 마음에 드는 중고상품을 살 수 있다.

입지 않는 의류를 판매하고자 하는 고객들은 무신사 앱을 실행한 뒤 마이페이지 내에 판매하기 버튼만 누르면 된다. 판매하기를 신청한 고객에게는 무신사가 유즈드백을 무료로 보내주고, 고객이 팔고 싶은 상품을 담아서 집 밖에 내놓으면 모든 과정이 끝난다. 이후에는 ▲유즈드백 수거 ▲컨디션 체크 및 세탁 ▲사진 촬영 등의 '양품화' 과정을 거친다. 실제 판매가 이뤄진 상품에 대한 정산 대금은 사전에 고객이 등록해둔 선불충전금 '무신사머니' 계좌를 통해 입금된다. 판매를 원하지 않는 상품에 대해서는 유상 회수할 수도 있다.

무신사 유즈드는 회원들이 무신사에서 쌓은 패션 브랜드 구매 이력을 활용해 회원들에게 다양한 중고상품 판매의 기회를 제안한다는 것이 차별점이다. 무신사는 판매 이후 사용되지 않은 상품을 순환하는 리커머스를 활성화할 수 있고, 회원들은 손쉽게 중고 상품을 팔 수 있다.

무신사는 오는 30일부터 31일까지 서울 성수동 무신사 스퀘어 성수 4에서 '무신사 유즈드 플리마켓'을 개최하고 ▲인플루언서 소장품 ▲빈티지샵 한정판 ▲무신사 임직원 아이템 등 다양한 중고 패션 상품도 선보일 예정이다.





AD

무신사 관계자는 "무신사 유즈드는 고객들이 입지 않는 옷을 문밖에 내놓기만 하면 알아서 수거하여 상품 판매까지 대행해주는 편리하고 효율적인 중고거래 서비스를 지향한다"며 "기존 중고거래 서비스의 불편함을 개선한 무신사 유즈드를 통해 브랜드 패션 상품의 생애 주기를 확장하고, 국내 고객들에게 중고 패션 시장을 경험할 기회를 제공할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>