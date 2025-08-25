지하 사육장서 7년 만에 구조된 백사자 부부, 새끼 사자 3마리 출산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전담 사육팀이 인공 포육 중

"안정적 성장 이전엔 공개 안해"

7년 만에 지하 사육장에서 구조된 백사자 암수 한 쌍이 세 새끼를 낳았다.지하 사육장에서 7년 만에 구조된 백사자 한 쌍이 무사히 세 마리 새끼를 출산했다.

25일 대구 스파밸리 네이처파크에 따르면 백사자 부부 레오와 레아가 지난 18일 이곳에서 새끼 사자 세 마리를 낳았다. 테마파크는 전담 사육팀을 구성해 모니터링과 영양 공급 등 24시간 돌봄에 나서고 있다.

인공 포육 중인 새끼 백사자. 연합뉴스

전근배 네이처파크 사육팀장은 매"현재 새끼 사자 3마리 모두 인공 포육(새끼를 먹여 기름) 상태"라며 "태어난 이후부터 24시간 돌보고 있다. 어미는 새끼를 낳고 돌보지 않는 상태이기 때문에 어떻게든 새끼를 살리기 위해 노력하고 있다"고 전했다.

세 마리중 두 마리의 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다. 그러나 전 팀장은 "셋째가 다른 녀석들에 비해 절반 크기로 태어났다"며 "집중적으로 관리 중"이라고 덧붙였다. 네이처파크는 새끼 사자들이 안정적인 상태에 이를 때까지 일반인들에게 공개하지 않을 예정이다.

새끼 사자 3마리를 낳은 백사자 레오, 레아는 지난해 6월 대구 수성구에 위치한 A 테마파크 동물원 지하 사육장에서 구조됐다. 두 사자는 1살 때부터 해당 사육장 안에서 살았던 것으로 알려졌다. 사육장은 유리로 가로막힌 형태였으며 단 2.5평(8㎡) 수준에 불과했다.

지난해 지하 사육장에서 벗어나 야외 방사장으로 옮겨진 백사자 레오. 연합뉴스

A 동물원은 지난해 5월 영업을 중단했으며, 이후 레오와 레아는 네이처파크 야외 사육장으로 보금자리를 옮겼다. 두 사자의 나이는 올해 약 9살로 추정된다.





레오와 레아는 2022년, 2023년에도 A 동물원에서 각각 출산한 바 있으나, 당시 새끼 사자들은 모두 폐사한 것으로 전해졌다. 이와 관련해 네이처파크 측은 "새끼 사자들이 성장한 뒤에는 동료 개체들과 어울려 지낼 수 있도록 사회성 회복 과정도 진행한다"며 "많은 분이 건강한 성장을 함께 응원해 주시길 바란다"고 전했다.





