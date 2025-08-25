스코넥엔터테인먼트, '2025 게임더하기' 우수게임사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

스코넥엔터테인먼트(대표이사 박원철)는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '2025년 게임더하기(초기진입형) 우수게임사'에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 성과는 스코넥이 게임 개발 역량과 기술을 정부와 업계 모두로부터 인정받은 결과로 향후 글로벌 확장 전략에도 중요한 발판이 될 전망이다.

'게임더하기' 사업은 국내 유망 게임사를 발굴해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 대표적인 정부 프로그램이다. 예비심사, 현장 실사, 심층 평가를 거쳐 최종 10개사가 선정됐으며 스코넥은 그중 하나로 이름을 올렸다. 선정된 기업에는 최대 1억원 규모의 개발 포인트가 지원되며 해당 포인트는 신작 개발, 마케팅, 해외 진출 등 다양한 분야에 전액 사용할 수 있다.

스코넥은 이번 선정과 더불어 자사 주요 타이틀이 현재까지 약 7만건 이상의 다운로드를 기록했다고 발표했다. 이는 기술력뿐 아니라 시장성과 흥행성을 동시에 입증하는 지표로 평가된다. 특히 스코넥의 이번 게임은 차별화된 몰입형 경험을 제공하며 국내뿐 아니라 글로벌 게이머들에게도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 회사는 향후 IP 확장과 다중 플랫폼 진출을 통해 다운로드 수를 수십만, 수백만 단위로 확대해 나간다는 계획이다.

스코넥은 단순히 게임 제작에 머무르지 않고 XR 기술과 함께 국방·교육·엔터테인먼트 등 다양한 산업 영역으로 확장하고 있다. 실제로 국방부와 경찰청과 협력해 대공간 XR 훈련 시스템을 개발하고 있으며 글로벌 IT 기업과의 협업을 통해 XR 기술을 접목한 차세대 플랫폼 구축에도 앞장서고 있다. 이러한 행보는 스코넥을 단순한 게임사가 아닌, XR 융합 콘텐츠 기업으로 자리매김하게 하는 원동력이 되고 있다.

스코넥엔터테인먼트 관계자는 "이번 우수게임사 선정은 스코넥의 성장 가능성과 시장성을 공식적으로 인정받은 것"이라며 "향후 개발 역량을 더욱 고도화하고 글로벌 퍼블리셔 및 플랫폼과 협업을 강화해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "현재까지 기록한 7만 다운로드 성과를 시작으로 글로벌 시장에서 수백만 다운로드 달성을 목표로, 기술과 게임 콘텐츠를 결합한 다양한 신작을 선보이겠다"고 강조했다.





AD

이번 성과를 계기로 스코넥엔터테인먼트는 K-게임과 K-XR의 위상을 높이는 동시에, 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하며 지속 가능한 성장 모델을 구축해 나갈 전망이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>