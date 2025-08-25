다음달 22일부터 어린이·노인 등 독감 국가예방접종 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 4가 백신서 3가 백신으로 전환해 접종

질병관리청은 다음 달 22일부터 내년 4월30일까지 2025~2026절기 인플루엔자(독감) 국가예방접종을 할 계획이라고 25일 밝혔다.

중증화 위험이 큰 6개월 이상~13세(2012년 1월1일~2025년 8월31일 출생자) 이하 어린이와 임신부, 65세 이상(1960년 12월31일 이전 출생자) 노인 등은 무료로 접종을 받을 수 있다.

9월22일 2회 접종 대상 어린이를 시작으로, 9월29일은 1회 접종 대상 어린이와 임신부, 10월15일에는 75세 이상 어르신에게 연령대별 순차적으로 예방접종이 시행된다.

이번 인플루엔자 국가예방접종은 세계보건기구(WHO)의 권고와 예방접종전문위원회 심의에 따라 기존 4가 백신에서 3가 백신으로 바꿔 시행한다.

3가 백신은 전 세계적으로 장기간 검출되지 않고 있는 B형 야마가타 바이러스의 항원을 4가 백신에서 뺀 것으로, 효과성과 안전성에서 4가 백신과 차이가 없는 것으로 확인됐다. 미국은 2024~2025절기에 4가에서 3가로 백신을 바꿨고, 일본과 대만, 영국도 이번 절기부터 바꿀 예정이다.

인플루엔자 국가예방접종은 자신의 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관, 보건소에서 맞을 수 있다. 전국 위탁의료기관은 약 2만3000곳으로, 관할 보건소나 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있다.

접종하러 갈 때는 신분증을 지참하고, 접종 후에는 20~30분간 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가해야 한다. 가장 흔한 이상 반응으로는 접종 부위의 발적(빨갛게 부어오르는 현상)과 통증 등이 있는데, 대부분 하루 이틀 안에 사라진다.

인플루엔자 예방접종은 코로나19 백신 접종과 동시에 할 수 있다. 다만, 동시에 접종하는 경우 각각 다른 부위에 백신을 맞아야 한다.





임승관 질병청장은 "예방 접종은 인플루엔자로 인한 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 낮추는 데 매우 효과적인 수단"이라며 "국가예방접종 대상자들은 올겨울 유행에 대비해 예방접종을 꼭 받으시길 바란다"고 말했다.





