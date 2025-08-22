"저당식단·적색광 요법으로 58세에도 20대 피부"…브라질 男의 동안 루틴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

58세 브라질 인플루언서 동안 외모 화제

'자연 보톡스' 방법에 논란 일기도

브라질 출신 50대 인플루언서가 20대처럼 깨끗한 피부와 젊은 외모를 유지하는 비법을 공개했다.

58만명이 넘는 팔로워를 보유한 인플루언서 에드손 브란다우. 브란다우 인스타그램.

20일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 58만명이 넘는 팔로워를 보유한 인플루언서 에드손 브란다우는 수술 없이 운동, 저당 식단, 긍정적 사고, 적색광 요법 등으로 젊음을 유지한다고 밝혔다.

브란다우는 인스타그램을 통해 냉동 오이와 토마토를 활용한 '자연 보톡스' 방법을 공유하기도 했다. 토마토를 설탕과 함께 피부에 마사지하거나, 냉동 오이를 5분간 얼굴에 문질러 흡수한 뒤 20분 후 세안하는 식이다 브란다우는"다크서클을 완화하고, 주름을 없애고, 여드름을 예방하는 데 효과적"이라며 "3일에 한 번씩 5분씩 만 하면 빛나는 피부를 가질 수 있을 것"이라고 주장했다.

브란다우가 동안 비법으로 꼽은 토마토와 오이. 픽사베이

그는 적색광 요법도 자신의 동안 비법으로 꼽았다. 피부 깊이 침투하는 적외선을 이용해 손상된 조직을 복구하고 염증을 줄일 수 있어서다. 이 요법은 탈모 치료와 체지방 감소에도 사용되는 것으로 알려졌다.

브란다우는 40세 이후 건강의 중요성을 깨닫고 운동, 영양, 정신 건강 루틴을 통해 가능한 한 젊음을 유지하려 노력했다고 말했다.

"피부에 자극될 수도"…동안 비법에 의문도

매체는 "실제 토마토는 항산화 성분이 풍부해 항노화 효과와 자외선 차단에 도움을 줄 수 있다"면서도 "브란다우의 주장을 증명하기 위해선 추가 연구가 필요하다"고 짚었다. 오이를 통한 피부 관리 방법에 대해서는 "냉동 오이가 시원한 효과로 인해 붓기와 염증을 줄이는 등 일시적으로 피부에 도움이 될 수 있다"며 "하지만 장기적으로 볼 때 효과가 미미할 수 있고 일부 피부 타입에는 자극이 될 수 있다"고 지적했다.

적색광 효과에 대해서도 전문가들은 근거가 있긴 하지만 확실하지 않고 과용 시 홍조, 수포, 화상, 콜라젠 감소, 주름 증가 등 부작용이 발생할 수 있다고 경고했다.

일부 네티즌들 사이에서는 그가 성형을 통해 동안을 유지하거나 필터, 인공지능(AI) 등을 이용해 동안인 것처럼 보이도록 한 것 아니냐는 의심이 제기되기도 했다. 그는 수술을 받은 적이 없다고 강조했으나 보톡스나 필러를 받았다는 사실은 부인하지 않은 것으로 알려졌다.





브란다우는 2020년 데일리메일과의 인터뷰에서 "사람들이 성형이나 보톡스를 했는지 묻지만, 나는 수술을 받은 적이 없다. 자연스러운 방법으로 젊어 보이는 법을 찾고 있다"며 "나이를 두려워하지 않는다. 나이는 자연스러운 과정이지만, 가능한 한 젊음을 유지하려 노력한다"고 말했다.





