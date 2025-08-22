"왕이 될 상?"…정청래, 왕관 쓴 듯한 사진 논란 일자 '빛삭'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비판 거세지자 게시물 삭제

APEC 점검차 경주 방문

정청래 더불어민주당 대표. 정청래 페이스북

정청래 더불어민주당 대표가 신라시대 금관을 쓴 것처럼 보이는 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 비판 여론이 거세지자 이를 삭제했다.

22일 정청래 대표는 지난 19일부터 20일까지 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 현장 점검차 경북 경주를 방문했고, 이 과정에서 국립경주박물관을 찾아 문화재를 살펴보는 사진을 게재했다.

그러나 일부 사진이 예상치 못한 논란을 일으켰다. 정청래 대표가 국보 188호이자 신라의 황금 문화를 대표하는 천마총 금관을 착용한 듯한 착시를 불러일으키는 사진이었다.





정 대표가 직접 착용한 것은 아니지만 지지자들 사이에서는 반응이 엇갈렸다. 일부는 "대표님 화이팅", "고생 많으십니다" 등의 긍정적인 반응을 보였지만 "이재명 대통령의 시간인데 주목받고 싶나", "자기가 왕이라는 건가. 이대통령에게 무례한 행동이다" 등의 부정적 반응도 확인됐다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

